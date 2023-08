A la hora de leer esta columna, la suerte de la selección femenina de Colombia ya estará echada. Para mí, cualquiera haya sido el resultado del partido contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, estas chicas son y serán campeonas. Mostraron y demostraron hasta la saciedad que de verdad tienen superpoderes. El poder de las mujeres, ni más ni menos, duélale lo que le duela al macho alfa que le duela.

Son unas triunfadoras. Saben muy bien que creer es crear. Además, entienden que para crear hay que hacer. Creer es crear es hacer. Y lo han hecho mejor, muchísimo mejor que sus colegas masculinos, tan postizos, tan machitos, tan vacuos(1). Ellas juegan sin alharacas, sin histerias, sin sobreactuarse: juegan como niñas, según el oscuro criterio o la obtusa mentalidad de la prensa deportiva más rancia. Juegan con entereza, habilidad y certezas. No se dejan achicopalar(2) ni descrestar por nadie.

Son inspiradoras. Estoy casi seguro de que, gracias a su actuación, muy pronto aparecerán más narradoras, más comentaristas, más jugadoras, más público. Así podremos sobrepasar las malas mañas de empresarios, agentes o trujamanes(3). A mi modo de ver las cosas, el fútbol femenino salvará al fútbol colombiano. Así de simple, así de cierto. Es mi esperanza, desde luego, pues, eso sí, contra el destino nadie la talla, según cantaba don Carlos Gardel, que en paz descansa.

Acá escribo los nombres de estas “chicas superpoderosas” para deleite de millones de seguidores y para sentirlas nuestras, hijas, sobrinas, nietas, hermanas, primas, novias, amigas, parceras: Catalina, Manuela, Daniela, Diana, Lorena, Daniela, María Camila, Marcela, Mayra, Leicy, Sandra, Natalia, Ángela, Ana María, Lady, Carolina, Catalina, Linda, Jorelyn, Mónica, Daniela, Ivonne, Elexa. Con Nelson, profe de profes.

Ellas dan ejemplo. No dicen maricadas como algunos futbolistas ni frases soeces(4) como casi todos los dirigentes. Nunca dirán: “Las cosas se nos fueron dando”, ni: “Diosito lindo nos puso en el camino del gol”. Tampoco dirán: “El fútbol es un juego de hombres, no es un deporte para bailarinas”. Ni se les ocurrirá decir: “Las mujeres son más «tomatrago» que los hombres y son un cultivo de lesbianismo”. Jamás dirán: “El fútbol rechaza a los homosexuales. No caben. Por actitud, comportamiento, exigencia y respeto”.

Vaya, por Dios. ¿Acaso son mensas(5)? Son transparentes, veraces, valientes. Ellas hacen y dicen las cosas como son. “A mí me vale culo y medio que sea Alemania… aquí vinimos a ganar el Mundial”: Catalina Usme. “Una elegancia, una chimba, eso es una elegancia… uno siente mariposas, siente de todo”: Ana María Guzmán, y le brillaban los ojos.

Ellas no leen el mundo al pie de la letra, como la mayoría de los fanáticos. Por tanto, no se burlan de la frase más célebre del doctor Francisco Maturana: “Perder es ganar un poco”. Comprenden que al perder se aprende y ese aprendizaje, aun mínimo, siempre es o será ganancia. ¡Diosas y dioses las bendigan, campeonas!

Rabito: Modestia, apártate. Ya está en librerías mi nueva novela, Lo que me trajo tu maldad, bajo el sello Seix Barral, de Planeta. Por si se antojan…

Vademécum:

1. Vacuo: Vacío, falto de contenido.

2. Achicopalarse: Achicarse, humillarse, acobardarse.

3. Trujamán: Persona que aconseja o media en el modo de ejecutar algo, especialmente compras, ventas o cambios.

4. Soeces: Plural de soez. Soez: Bajo, grosero, indigno, vil.

5. Menso, sa: Falto de entendimiento o de razón.

@EstebanCarlosM