“Cassiani”, distopía* feliz

“Mataron a Rosero. Ahora vienen por mí”, clama la protagonista al final de la primera página de Cassiani (Seix Barral, octubre de 2023), la más reciente novela de Octavio Escobar Giraldo, señor de sí mismo y escritor a carta cabal.

Octavio, uno de los autores con más premios literarios por centímetro cúbico en Colombia, sabe dominarse y no se deja arrastrar por ímpetus ni impulsos. Piensa bien, escribe mejor. Su anterior libro, Cada oscura tumba (2022), gira alrededor de un episodio escabroso de la historia de Colombia: el asesinato de 6.402 inocentes, presentados como guerrilleros por los militares que los masacraron sin que nadie lo notara. Ese texto ficcionaliza* los “falsos positivos”, crímenes de Estado negados en su momento por el Gran Canalla con frases destempladas, infames y hediondas: “Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde”. Esa novela es un bofetón a la perfidia de Uribe y sus mascotas.

Ahora con Cassiani, Octavio crea una distopía* monumental. En una Bogotá devastada por el Virus, así con mayúscula, conviven a sangre y fuego dos facciones de “extremismos simétricos”, los Conciliares, godos de pura y casta orfandad, con sede en el antiguo Seminario Mayor de la calle 94, y los Bibliotequeros, creyentes (más o menos) en la divisa de liberté, égalité, fraternité, cuyo comando está en la Biblioteca Nacional de la calle 24 con carrera 5ª. Norte versus sur. Ricos contra pobres. Beatos reaccionarios frente a comecuras desalmados.

“Después de miles de muertos, de semanas de zozobra y privaciones”, y con el fin de mantener un muy vulnerable statu quo, ambos bandos acordaron una Esponsión* “para toda la sabana de Bogotá”. Hay catacumbas, barrios en ruinas, tiroteos, barricadas, bombardeos, desolación. Y para acaba de ajustar, una malograda vacuna contra el Virus originó la aparición de unas hermosas y escalofriantes niñas sepias con “capacidades camaleónicas”, servidoras de entes milenarios que perviven bajo tierra a la espera de su oportunidad para eliminar o neutralizar a la especie humana. Mejor dicho, ¡sálvese el que pueda!

Gracias a su habilidad narrativa, Octavio no nos deja perder la cabeza en los vericuetos de este apocalipsis* y nos conduce con estilo firme hacia el final… En cada página de Cassiani aletean los espíritus de H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe y H. G. Wells, ilustres y fantasiosos letraheridos. Una novela insular y arriesgada, apta para lectores ganosos y sin prejuicios. ¡Bacana la idea, querido Octavio!

Vademécum:

*Distopía: Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.

*Ficcionalizar: Dar las características propias de la ficción a un hecho real.

*Esponsión: “Viene del latín sponsio (promesa solemne) y es un término que ya no se usa mucho”, por el cual “las partes se comprometen a cumplir con lo pactado por su honor, por su fe, por su país, por su familia, por todo lo sagrado”. Se conoce la Esponsión de Manizales, 30 de agosto de 1861, firmada entre el general Tomás Cipriano de Mosquera, único revolucionario triunfante en Colombia, y el Gobierno del ultramontano Mariano Ospina Rodríguez.

*Apocalipsis: Situación catastrófica, ocasionada por agentes naturales o humanos, que evoca la imagen de la destrucción total.

@EstebanCarlosM