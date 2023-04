Respuestas no pedidas, preguntas manifiestas

1. Canalla. Ni más ni menos: un gran canalla. El gran canalla de este país de muchos canallas. El lunes 17 de abril a las 9:00 de la mañana, el Excelentísimo Cojón de Oro del Casanare Álvaro Uribe Vélez estaba citado en la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia para una diligencia de acusación en su contra por el delito de calumnia agravada contra el periodista Daniel Coronell. Uribe dijo que no podía ir porque tenía un compromiso previo. ¿Cuál? Viajar a Hialeah, condado Miami-Dade, y ser homenajeado por el exilio cubano en el aniversario 62 de la invasión a Bahía Cochinos cuando paramilitares y mercenarios anticastristas (Brigada de Asalto 2506), entrenados, equipados y financiados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), intentaron copar Playa Girón durante una fallida y desastrosa operación en abril de 1961. O sea, en pocas palabras, Uribe prefirió una condecoración paramilitar antes que acatar o respetar a la justicia colombiana. ¿Canallita? No, qué va.

2. Ego. O, mejor, egolatría. Sentirse superior a los demás. Creerse el mesías de un pueblo que a lo largo de su vida republicana ha tenido tantos mesías que da grima. Decir una cosa por la mañana, otra distinta al mediodía y proclamar lo contrario al empezar la noche. Llegar tarde porque sí o porque no, porque le da la puerca gana. Echar ministros y hacer balconazos sin ton ni son. Trinar y trinar en vez de hacer. Irrespetar la inteligencia de la gente que no piensa como él. Parlotear y parlotear en vez de gobernar. El ego obnubila sus intenciones, lo vuelve solipsista y carcome su proyecto político. ¿El ego de quién? De Su Eminencia Gustavo Petro.

3. Torpeza. Dijeron que Alejandro Gaviria era un traidor, un infiltrado, un zoquete. Con su experticia ministerial se atrevió a señalar inconsistencias, errores e improvisaciones en el proyecto de reforma a la salud de la ministra Corcho. ¡Que no se meta en lo que no le importa! ¡Cállese, pirobo! Él se hizo el desentendido, opinó y lo echaron como echaban a los perros en las iglesias de hace décadas. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda; Cecilia López, ministra de Agricultura, y Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, también opinaron lo mismo y no les mocharon el puesto ¿Por qué? Porque a Petro, cuyo discernimiento está basado en la creencia de que “solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo”, o sea, la definición canónica de solipsismo, le emputan los razonamientos de Alejandro, gobernados por la pasión y el método, el talento y el oficio, la autonomía y la independencia. Petro, torpe solipsista del “sancocho nacional” del “comandante” Jaime Bateman Cayón.

Rabito: Para mi gusto, entre las presentaciones de esta Feria del Libro de Bogotá, destaca una obra insólita e insular: Solo teníamos el día y la noche, por Fernando Wills y Juan Leonel Giraldo, bajo el sello Ariel, del Grupo Planeta. Es una recopilación de historias de “los descalzos” del MOIR, jóvenes que hace casi medio siglo dejaron sus ciudades nativas y se fueron a vivir a pueblos o áreas intermedias para hacer la utopía de una nueva democracia. Sin lograrlo…

Rabillo: Alfaguara lanza una nueva edición de las siete novelas de Álvaro Mutis con las Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. Más una recopilación de toda su poesía, la de Maqroll Mutis. ¡Buenísimo!

Rabico: Y también recomiendo las novedades de Sílaba Editores, mujeres y mujeres y más mujeres, valientes, perspicaces, finas, ¡a lo bien!

@EstebanCarlosM