El descaro hecho senadora

Todos los colombianos hemos sido víctimas del secuestro. Hoy no hay aquí quien no tenga un primo, amigo, papá, mamá, tía o hermano que no haya sido condenado a pudrirse en la selva para ser exhibido como trofeo de guerra. Muchos acabaron muertos o desaparecidos. Y eso ocurrió por cuenta de esa práctica despreciable que durante décadas se instaló como uno de los ejes centrales del accionar criminal de las Farc y de otros grupos armados.

En esta tierra los niños crecieron viendo en los noticieros el reguero de cadáveres y de secuestrados que la guerrilla producía a diario. La falta de humanidad, la ausencia de los seres queridos, las desapariciones, el miedo, las imágenes de los campos de concentración en la manigua, los niños con fusil al hombro, las viudas y los huérfanos, se convirtieron en el pan de cada día de varias generaciones.