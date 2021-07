¡Váyase, señor Jaimes!

Hace no mucho tiempo algún internauta, tal vez en un zoom de Los Danieles, le preguntó a Daniel Coronell si para él era frustrante ver que sus denuncias públicas no siempre llevaran a los implicados a responder ante los estrados judiciales. Daniel explicó amablemente la naturaleza de su oficio: “Los periodistas no somos la justicia. Nuestra labor es investigar para informar a la gente. Que la información que publicamos termine o no en una condena es un asunto que depende de los jueces, no de la prensa”.