Abelardo o el comunismo

A esta altura del Gobierno de Gustavo Petro no me cabe la menor duda de que aprovechará los próximos siete meses para tomar todas las medidas que él considere necesarias para convertir a Colombia en Venezuela. Es por eso que las próximas elecciones para Congreso y para presidente son las más importantes de la historia republicana de Colombia. Debemos todos elegir congresistas que se opongan a una asamblea nacional constituyente como la que propone Petro, que no es otra cosa que una vulgar copia de la asamblea constituyente de Hugo Chávez.

Colombia está al borde de acabar convertida en un país comunista como Venezuela, Nicaragua o...