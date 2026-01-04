Logo El Espectador
Opinión
Columnistas
Abelardo o el comunismo

Felipe Zuleta Lleras
Felipe Zuleta Lleras
04 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

A esta altura del Gobierno de Gustavo Petro no me cabe la menor duda de que aprovechará los próximos siete meses para tomar todas las medidas que él considere necesarias para convertir a Colombia en Venezuela. Es por eso que las próximas elecciones para Congreso y para presidente son las más importantes de la historia republicana de Colombia. Debemos todos elegir congresistas que se opongan a una asamblea nacional constituyente como la que propone Petro, que no es otra cosa que una vulgar copia de la asamblea constituyente de Hugo Chávez.

Alvaro Bernal(36332)Hace 59 minutos
Jajaja, qué columna está tan amarilla, vergonzosa y falta a la verdad. Este pobre Zuletica está de clínica de reposo nuevamente. Este tipo cada domingo nos hace reír más.
