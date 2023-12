Adiós, 2023

Desde el año de la pandemia, 2020, Colombia no había tenido un año más difícil que ese. Y eso que, por fortuna, estaba de presidente Iván Duque, porque a si el covid nos hubiera cogido con Petro y los incompetentes ministros de Salud que ha tenido, nos hubiéramos muerto todos. Ni siquiera en el año del covid la economía se había visto tan afectada como este año. Todos los indicadores son malos. No lo digo yo, lo dicen la ANDI, Fenalco, Cotelco, Fenavi, la SAC, los constructores, los vendedores de carros, los exministros de Hacienda y otros.

Pero claro, el presidente trinador dice que todo eso es mentira y que se trata de inventos para darle un golpe blando, que solo existe en su mente calenturienta y confusa. El país va por un muy mal camino y, en caso de aprobarse las reformas a la salud, la pensional y la laboral, como se dice popularmente, apague y vámonos. El año 2024 será muy complicado para todos los colombianos, sin excepción. Tendremos, sin duda alguna, que apretarnos el cinturón, porque Petro, en vez de corregir, se va a empeñar en seguir con el proceso de destrucción del país.

En materia de orden público, este año termina con cifras alarmantes en lo que toca a masacres, asesinato de líderes sociales, la muerte de niños por desnutrición, los paros armados, el incremento de cultivos de la hoja de coca, el asesinato de soldados y el aumento en los secuestros y homicidios. ¡El cambio, decían!

Entre tanto Petro se dedicó a derrochar plata en sus más de 20 viajes, que le han costado al país miles de millones de pesos. Eso sin sumar los de la señora Francia Márquez. Según La Silla Vacía, Petro trinó más de 2.500 veces. Además, no llegó a compromisos que había adquirido 86 veces, sin explicaciones convincentes. Es decir, todo mal. Y lo peor, es que esta semana tan solo ajustó 500 días de haber asumido el poder, que no el gobierno, porque lo único que no ha hecho es gobernar. Y tampoco han faltado los casos de corrupción que, desde ya vaticino, serán muchos más en la medida que vayan pasando los meses. Y además ha habido muchos casos de maltrato laboral en algunas entidades del gobierno.

El gobierno que prometió cuidar los recursos públicos como sagrados se ha gastado miles de millones en hacer eventos públicos para alimentar el ego del señor Petro, quien, a esta altura del partido, ya entendió que ni por eso llena plazas. Y no se da tampoco por aludido cuando, en los estadios y conciertos, el pueblo grita ¡fuera Petro!

Para completar el sombrío panorama, tenemos las denuncias sobre el ingreso de dineros ilícitos a la campaña de Petro y la confesión de su hijo negado sobre este asunto. Mejor dicho, todo mal y la pesadilla continuará por 32 eternos meses más.

Notícula: con todas las dificultades que hemos tenido, aprovechemos estos días de Navidad para estar con nuestros seres queridos diciéndoles cuanto los queremos. Hoy están, mañana podrán no estarlo. Que sea época de paz y amor. Para todos ustedes, una feliz Navidad y que Dios los bendiga.