¿Corrupción en el fútbol?

Lo que se vio en el minuto 95 del partido entre Unión Magdalena y Llaneros fue realmente lamentable. Los muchachos de Llaneros paralizados para que su contrincante metiera dos goles y entrara así a la primera división.

No sé de fútbol, pero no hay que ser comentarista deportivo para decir sin ambages que ahí pasó algo, por decir lo menos, extraño. Afirman los expertos que ese es el problema de haber atado el fútbol a las casas de apuestas, y sí, podría ser.

No creo que sea fácil encontrar la comisión de uno o varios delitos, pero tampoco lo descarto pues hubo cosas raras, como cuando el director técnico le entregó algo a un jugador, quien a su vez se lo pasó a otro. Dice el técnico que era una goma que se comen los jugadores durante el partido, aun cuando los expertos hablan de un papelito. Ahora bien, me pregunto por qué el fútbol estaría libre de corrupción en un país donde este flagelo es el pan de cada día. En el mundo, recordemos, hay varios dirigentes presos por actos de corrupción. Entonces, me pregunto: ¿somos la excepción?

Revisando algunos casos parecidos, en años anteriores ha habido escándalos con el Real Cartagena, el Cúcuta y el Pereira. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada.

El fútbol debería ser un ejemplo de decencia y transparencia. Millones de hinchas apoyan a sus equipos y esperan que, como mínimo, jueguen sin trampas para ganar y mucho menos para favorecer, por razones extrañas, a su contrincante.

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, un hombre de una honestidad a toda prueba, ha dicho que investigarán siguiendo las reglamentaciones existentes, pero no descarta unirse a la investigación que haga la Fiscalía. Convendría que él se ponga al frente del caso para que no quede manchado todo el fútbol colombiano.

Cabe recordar que en 2015 el largo brazo de la justicia de Estados Unidos acusó a 16 dirigentes del fútbol de Centro y Suramérica. Traigo esto a colación porque en torno a este deporte ha habido muchas veces casos de corrupción.

No me atrevo a afirmar enfáticamente que en el caso que nos ocupa hubo corrupción, pero como dijo hace poco Manuel González, jugador de Llaneros: “No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano todo sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera, que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera, y decirles que ¡no es así!”.

Esta frase sin duda alguna echa un manto de sospecha sobre el equipo, sin que González haya sido del todo claro. Así las cosas, solo queda esperar lo que diga la Fiscalía, si es que dice algo. ¿Amanecerá y veremos?

Notícula: Lamentable que Yolanda Ruiz haya decidido retirarse de la dirección de la básica de RCN, que fue hace muchos años mi casa de trabajo. Yolanda es un ejemplo de honestidad, transparencia y ética. Mucha suerte en lo que emprenda, que no dudo lo hará bien. Un gran abrazo, Yolanda.