De golpe en golpe

Definitivamente, en los últimos días o tal vez semanas, hemos visto a un presidente absolutamente desesperado, acorralado y asustado. Y no es para menos porque ya en su tercer año de gobierno Petro sabe que no logró nada. Como lo hemos sostenido en otras oportunidades, a él le interesa ser la víctima de su propia incompetencia e ineptitud. De escándalo en escándalo su gobierno se ha desmoronado poco a poco. Pero él, que bien lo sabe, lo que dice es que no lo dejan gobernar.

Detesta las instituciones, detesta el sector privado, detesta a los periodistas y, por qué no decirlo, ha demostrado su misoginia frente a las mujeres periodistas y esta semana su ataque fue contra una magistrada del Consejo Nacional Electoral. El cambio, decían. Sí, pero el cambio de ladrones, marrulleros y mentirosos. El Pacto Histórico ya no sabe qué hacer para justificar lo injustificable. Entonces, acuden al expediente del retrovisor de todos los gobiernos anteriores.

Petro no quiere acabar su mandato. No es que no lo dejen, es que sabe que su gobierno ya pasó como el peor de la historia republicana de Colombia. El país no se merecía esta suerte y de Petro se conocía su incapacidad para gobernar y para tomar decisiones con tranquilidad y pensando en los intereses de la patria. Pero no, él no estaba preparado para gobernar sino para hacer oposición. Se avecinan tiempos difíciles para el país en materia energética, ya hay escasez de medicamentos, las EPS están siendo ahogadas porque no les pagan. Se acerca una crisis en el sector pensional y la economía va de mal en peor. Colombia no se va a acabar pues es un país con temple y fortaleza. Pero ciertamente hemos retrocedido en todo al menos 30 años. Los grupos al margen de la ley se han vuelto a tomar el territorio nacional y Petro insiste en su llamada paz total que no es otra cosa que darles impunidad a los criminales, por un lado, y por el otro a desmantelar nuestras Fuerzas Militares.

La capacidad de maldad que tiene Petro es incalificable y por eso pasará a la historia. Ataca a los que él considera sus enemigos, eso sí con sevicia y con perfidia como la que él sostiene que le aplican a su gobierno. Ojalá los partidos entiendan que es el momento de unirnos todos los colombianos de cara al 2026 pues el país no aguantaría cuatro años más ideologizado hacia la izquierda destructora. Si en el gobierno anterior hubiera habido el 1 % de los escándalos de corrupción que ha habido en este le habrían incendiado el país al presidente Duque no solo una ni dos veces como trataron. Por fortuna no quedan sino dos años de este desastre. No me cabe la menor duda de que Petro está asustado y preocupado porque está recibiendo de su propia medicina. Aquí el único que se está dando un golpe es el presidente, quien estoy seguro no quiere acabar su mandato para pasar a la historia como víctima y no como lo que es: un inepto. La pesadilla acabará más temprano que tarde. ¡Dios nos proteja de este mal momento!