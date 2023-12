Del control territorial

A varios petristas les ha dado por decir en la cloaca X que yo estoy llamando a las FF. MM. a tumbar al presidente porque he sostenido que, si el presidente viola la Constitución con sus decisiones, son ellas las llamadas a restablecer el orden constitucional, pues la carta los obliga a proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Y es que, en un momento como este, en donde el orden público está pasando por uno de sus peores momentos por cuenta de las equivocadas decisiones del Ejecutivo, así el comandante en jefe les ordene no hacer nada, como al parecer está sucediendo, ellos están en la obligación de actuar en defensa del Estado de derecho que tanto mortifica al señor Petro.

Petro no quiere la paz, no se equivoquen. Él pretende que el país quede en manos de la subversión, pues por eso luchó muchos años cuando pertenecía al M-19. No de otra manera se explica que haya tenido como comisionado de Paz por más de 14 meses al sombrío e inútil Danilo Rueda. Pero miren ustedes que, a pesar de los anuncios de los criminales del ELN de que no entregarán las armas y de que el Estado debe mantenerlos, insiste el Gobierno, sin método, en reiniciar los “diálogos”, pero de sordos.

Sobre este tema de la paz total escribió esta semana una magnífica columna en El Tiempo el profesor Alfonso Gómez Méndez, quien hace un juicioso análisis sobre lo que ordenan la Constitución y la ley en materia de paz. Da en el clavo sobre las desordenadas negociaciones con “delincuentes de todos los pelambres”.

Hace el doctor Gómez algunas preguntas que considero claves. “Es hora de la claridad: ¿por qué perdimos el control del territorio en regiones importantes del país? ¿Qué está pasando con nuestra fuerza pública? ¿Por qué han aumentado el secuestro, la extorsión y el narcotráfico con todos sus efectos devastadores sigue ahí, como diría Jaime Garzón? ¿Por qué esa nueva modalidad de ‘retener’ a militares por parte de comunidades aparentemente instrumentalizadas?”.

“Y de otro lado, ¿con quién se está ‘negociando’? ¿Qué se está negociando: el modelo de Estado o la sola desmovilización? ¿Para qué se está negociando? ¿Hasta dónde va la zanahoria necesaria en todos los procesos? ¿El garrote no se puede usar?”.

Así las cosas, no debe sorprendernos que este año haya habido, según Indepaz, 86 masacres con 277 muertos, 153 líderes sociales asesinados y 589 personas secuestradas.

Pero, eso sí, cuando todo esto ocurría en menor escala en el gobierno anterior, los petristas se rasgaban las vestiduras y decían “nos están matando”. Es decir, esos crímenes eran un escándalo entonces, pero hoy son invisibilizados. Hipócritas, mentirosos y manipuladores. Ya lo he dicho en otras oportunidades. El país cayó en las peores manos posibles.

Notícula: la reforma a la salud, tramitada a los coñazos, no solo es nociva para el país, como lo advirtieron esta semana 20 exministros de Salud, sino que está llena de vicios de trámite... y de “mermelada” en grandes cantidades.