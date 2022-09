Diez años de Blu

Esta semana, específicamente el martes 6, cumplimos diez años al aire en Blu Radio. Un proyecto de Caracol Televisión muy pero muy arriesgado. Cuando fui citado un día cualquiera por el presidente de la empresa, Gonzalo Córdoba, y el vicepresidente de radio, Carlos Arturo Gallego, para trabajar en el programa de la tarde, Voz Populi, acepté sin dudarlo. De todos los medios de comunicación, radio, prensa y televisión en los que he trabajado, siempre me ha gustado más la radio, por su inmediatez.

Lo dirigiría Juan Roberto Vargas y sería un programa de humor y opinión, como lo sigue siendo hoy. Unos muy pocos días antes de arrancar ese 6 de septiembre del 2012 me llamaron otra vez Córdoba y Carlos Gallego para informarme que el conductor-director de Mañanas Blu sería Néstor Morales. Me pareció estupendo, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con él por dos años en Viva FM a principios de los 2000. Pues la noticia era que él me había pedido para trabajar en la mañana. Al principio no me sonó mucho, pues tenía claro lo que eso significaba en términos de calidad de vida. Lo digo porque hay que levantarse, sin falta, todos los días en la madrugada. Ya con mis 52 años que tenía en ese entonces, no quería cambiar, otra vez, mis hábitos de vida, y la madrugada los cambia todos. Por supuesto acepté, pues en radio el prime time es en la mañana. Y en efecto arrancamos. El primer día, a pesar de que todos los de la primera mesa teníamos mucha experiencia, estábamos muy asustados. Ese jueves 6 de septiembre a las 6 a.m. en punto arrancó este proyecto, que en ese momento parecía quijotesco pues hacía varías décadas que no se creaba una nueva emisora en el país.

Tengo entendido que varias personas les dijeron a los dueños de Caracol Televisión, la familia Santo Domingo, que el mercado no daba para más y que, por el hecho de lanzar una nueva emisora, la pauta publicitaria no crecería. Pues hoy, después de diez años, según el último ECAR (que mide las audiencias), somos la segunda emisora hablada más escuchada del país. Lo digo con modestia.

Esto nos obliga a quienes trabajamos allí a seguir haciendo nuestra labor con imparcialidad, rigor y responsabilidad. En estos diez años han pasado miles de personas por nuestros micrófonos. Hemos tenido momentos delicados, otros alegres y muchas angustias. Para que usted, amable lector, entienda mejor, hacer un programa de radio en vivo es como salir de un aeropuerto con destino a Nueva York sin radar. Es decir que las noticias van apareciendo y el programa se va haciendo dependiendo de lo que esté pasando en materia noticiosa. Por eso el mérito de un director como Néstor Morales, que va llevando el programa como quien conduce el concierto de una sinfonía, pero sin partitura. El manejo de los tiempos y los tonos es clave y para eso se necesita tener mucha experiencia.

A los cientos de miles de oyentes, a los colegas de Blu, a los productores y operadores, gracias de todo corazón. Seguimos para adelante.