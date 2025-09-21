El clítoris y una política del placer

En medio de la crisis con los Estados Unidos, el líder del universo habla del clítoris. El clítoris, esa pequeña gran estrella del firmamento anatómico, ha tenido una historia más accidentada que cualquier político latinoamericano. Descubierto, olvidado, redescubierto, ocultado en manuales médicos y celebrado en murales feministas, este botón de la felicidad ha sido víctima de siglos de desinformación, prejuicios y, sobre todo, de hombres que creían que “ya sabían dónde estaba”. Petro entre ellos.

En la antigüedad, Hipócrates lo mencionaba de reojo, como quien se disculpa por interrumpir una reunión de sabios con un chiste verde....