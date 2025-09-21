No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El clítoris y una política del placer

Felipe Zuleta Lleras
Felipe Zuleta Lleras
21 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.

En medio de la crisis con los Estados Unidos, el líder del universo habla del clítoris. El clítoris, esa pequeña gran estrella del firmamento anatómico, ha tenido una historia más accidentada que cualquier político latinoamericano. Descubierto, olvidado, redescubierto, ocultado en manuales médicos y celebrado en murales feministas, este botón de la felicidad ha sido víctima de siglos de desinformación, prejuicios y, sobre todo, de hombres que creían que “ya sabían dónde estaba”. Petro entre ellos.

En la antigüedad, Hipócrates lo mencionaba de reojo, como quien se disculpa por interrumpir una reunión de sabios con un chiste verde....

Felipe Zuleta Lleras

Por Felipe Zuleta Lleras

Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno Petro

Mujeres

 

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 9 minutos
Y podría nombrar en el Ministerio del Placer a Esperanza, the Golden Clit del cine porno norteamericano.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar