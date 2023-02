El desastre de la carrera séptima

En mis ya 63 años de vida y queriendo mucho a Bogotá, no recuerdo haber visto a la ciudad tan destrozada. Y no se trata de los 500 frentes de obra que se adelantan. En donde no están trabajando también está despedazada. Los parques, los separadores, la malla vial, los andenes y hasta las ciclovías de las que tanto se jacta la alcaldesa Claudia López.

Pero lo peor está por pasar: la construcción del mal llamado corredor verde de la carrera séptima. Con arquitectos, ingenieros y expertos en planeación, entre otros calificados profesionales, me he puesto en la tarea de mirar con lupa los enredados y confusos planos de esta megaobra. Todos coinciden en que será un desastre porque López, sin decirlo, piensa meter por la séptima un Transmilenio (TM) con los buses verdes. De esta manera se plantea que, en la dirección norte-sur, los vehículos no puedan transitar desde la calle 94 hasta la calle 32. Esos vehículos deberán tomar vías alternas, es decir, la carrera 11, que por lo demás tampoco se mueve por cuenta de una improvisada ciclovía hecha por Petro. Todas las calles y carreras que quedan hacia el occidente de la séptima van a colapsar. Miles de ciudadanos tenemos que tomar la séptima para llegar a nuestras residencias y sitios de trabajo. Esta alcaldesa decidió no hacer el TM que había dejado listo Peñalosa, ese sí respetando la planeación de la vía, para hacer una obra que no solo es improvisada sino que además está llena de chambonadas. Los miles de habitantes que nos veremos perjudicados hemos venido advirtiendo sobre este desastre, sin que la administración nos haya oído con atención. Dicen en el IDU que ha habido más de 50.000 observaciones. No creo que eso sea cierto, y si las recibieron, literalmente se limpiaron el culo con las opiniones de quienes seremos perjudicados por este desastroso proyecto. ¿Será mucho pedirle a la alcaldesa que detenga el proceso de adjudicación que está en camino?

Por más que López persiga a los carros, estos van a seguir existiendo por decenas de años. Sean a gasolina, diésel, híbridos o eléctricos, no van a desaparecer. Los bogotanos estamos cansados de las improvisaciones de la alcaldesa. Entre ellas, la de haber convertido en ciclovía uno de los carriles de la carrera séptima, aprovechando que nos tenían encerrados por cuenta de la pandemia. ¿Será que la administración de Bogotá ya pensó en los más de 20.000 comerciantes que tienen sus negocios sobre la carrera séptima y también se verán perjudicados? No creo. Por todo este desastre es que los perjudicados saldremos a protestar el próximo 21 de febrero a las 7 a. m. ¡No aguantamos más cagadas!

Notícula: Antidemocrático, incendiario, violento, irresponsable, resentido y peligroso el discurso del presidente Petro esta semana para defender sus proyectos. Un discurso que alimenta la polarización y la lucha de clases. Y este desastre de gobierno apenas comienza. ¡Duele nuestra Colombia!