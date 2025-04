El papa Francisco y el wokeísmo

"La iglesia debe adecuarse a los nuevos tiempos, pero eso no es convertirse en progresista. El progresismo no es nada distinto que otra forma de anarquía": Felipe Zuleta Lleras Foto: EFE - ETTORE FERRARI

Sin ánimo de ofender a los católicos, pues yo lo fui desde niño hasta que me convertí al cristianismo, ya adulto, confieso que el papa Francisco me entusiasmaba mucho cuando fue elegido Sumo Pontífice hace ya 12 años. Fui educado por los jesuitas en el colegio San Bartolomé La Merced y por ende me alegré mucho cuando Bergoglio fue ungido. Sin embargo, con los años me he ido decepcionando del papa. Su pasado como “revolucionario” y los hechos sucedidos en Argentina durante la asesina dictadura en los 80, en mi criterio, lo marcaron para siempre. Él ha dicho que no es comunista, pero ciertamente el régimen de los militares en su...