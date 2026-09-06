El sainete de las ías

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No tengo memoria de que en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía hayan coincidido al tiempo tres personas que, en lo personal, no me producen ninguna tranquilidad como colombiano. A diferencia de la fiscal general, Luz, Adriana Camargo, al nuevo contralor, Jorge Laverde, le encanta el show. Esta semana lo vimos en un video institucional anunciando con bombos y platillos que inicia la vuelta a Colombia por los 32 departamentos, para informarle al país que sí cuidará los recursos públicos. Este contralor elegido por el Pacto Histórico y el Partido Liberal, entre otros partidos, llega allí, después de haber prometido a los parlamentarios el oro y el moro. Ahora nos pretende hacer creer que será independiente de quienes lo eligieron, lo cual en realidad no se convertirá en un hecho comprobable. No debemos olvidar que Laverde viene de la cuerda del corrupto parlamentario Mario Castaño. No abrigo ninguna esperanza de que el contralor vaya a perseguir realmente a los corruptos, lo cual es grave después de venir del gobierno progresista que rompió todos los límites, en lo que tiene que ver con los incontables actos de corrupción, despilfarro y manejo inescrupuloso de los dineros del erario.

Otro tanto pasa con el procurador general, Gregorio Eljach, quien todos los días hace anuncios sobre investigaciones disciplinarias, pero los resultados dejan mucho que mostrar. En lo personal, el procurador no me produce ninguna confianza, pues en los pasillos de la Procuraduría se dicen muchas cosas sobre sus decisiones en favor de sus amigos. Es arrogante, le encanta el show y, peor aún, inicia procesos disciplinarios que al final del día no concluyen en nada.

Al igual que el caso del contralor, Eljach en la Procuraduría, equivale a tener un ratón o una rata cuidando el queso. Y para culminar esta trieja de incompetentes, debemos hablar de la fiscal general, que lleva ya dos años largos en el cargo y quien ha producido muy pocos resultados en temas como la corrupción, los grupos al margen de la ley y otra gran cantidad de delitos que se han cometido en el país, sin que veamos resultados concretos. No es sino mirar sus actuaciones frente a los casos de corrupción del gobierno anterior para concluir claramente que está, como se dice popularmente, congelada. Hay casos como el de Nicolás Petro, confeso delincuente, cuyo proceso lleva cuatro años y los resultados son lamentables. Ni hablemos de los casos de corrupción en los que están involucrados alias Pinturita, es decir, Daniel Quintero y su hermano.

El país debe dar un debate serio sobre la función de las ías, que le cuestan al país billones de pesos y en la práctica no están sirviendo absolutamente para nada. Es claro que el sistema acusatorio que rige la legislación penal, y al cual se opuso en su momento el fiscal Alfonso Gómez Méndez, ha sido inútil por el exceso de garantías a los delincuentes.