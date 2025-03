El sainete de un Gobierno espurio

Resume e infórmame rápido

Lo que nos faltaba ver en este circo decadente en lo que acabó convertido el Gobierno de Petro era la presentación del nuevo gabinete en un teatro de Bogotá, como si estuviéramos presenciando el lanzamiento de unas “nuevas” promesas en el actuar político colombiano. En lo personal ya no me extraña absolutamente nada de lo que haga este Gobierno espurio. Petro finalmente acabó en manos de Armando Benedetti y rodeado de incompetentes, cuando no corruptos funcionarios. Por más mentiras que el presidente publique en sus redes sociales, lo cierto es que el país no le está creyendo absolutamente nada. Así quedó demostrado por el 63 % de inconformes con su gestión, tal como lo vimos en la última encuesta Gallup.

Con la mayoría de nuevos ministros no se hace, como se dice popularmente, ni un caldo. La corrupción es el pan diario de cada día. Por más de que el presidente trate de esconderla, lo cierto es que en muchos frentes están robando a manos llenas. Todavía no conocemos todos los pormenores de la influencia de Papá Pitufo en las elecciones del 2022, los dineros que también entraron provenientes de fuentes ilícitas, entre otras, los 15.000 millones de los que, en su oportunidad, bajo los efectos del alcohol y alguna sustancia psicotrópica, el hoy flamante ministro del Interior amenazó en su momento a Laura Sarabia. Ella tampoco escampa a los escándalos pues esta semana apareció salpicada en algunos actos de corrupción relacionados con la salud. Y eso no lo digo yo, lo han sugerido expresamente funcionarios del Gobierno, como Gustavo Bolívar y el ex superintendente de Salud, el señor Leal.

Haciendo esta semana un ejercicio académico con un grupo de profesores de todas las tendencias e ideologías, nos pusimos juiciosamente a sacar una lista de las cosas buenas que ha hecho este Gobierno, y no encontramos ninguna realmente relevante. Tal vez por eso Petro, en una entrevista para el diario El País de España, dijo que él quería hacer la revolución y no había podido. Como siempre le echa la culpa de su desastroso Gobierno a alguien, inclusive a sus propios funcionarios. La ineptitud de Petro y su desorden mental, por no decir su adicción al café, han hecho que este Gobierno de lejos y hasta ahora sea el peor de los últimos 60 años. La noticia buena, ojalá, es que Petro hacia el futuro acabó, por ahora, con cualquier proyecto de izquierda que pretenda llegar al poder por medio de las urnas. Quien lo suceda en la Presidencia encontrará un país destrozado y tendrá que tomar unas decisiones muy duras para enderezar el rumbo. Sólo nos queda esperar que estos meses restantes del mandato de Petro siga el presidente igual de desordenado y caótico para que no pueda seguir haciéndole tanto daño al país. Colombia, como los alcohólicos, tenía que tocar el fondo para que reaccionemos frente a una enfermedad que se enquistó en la política colombiana, la corrupción que, en este Gobierno, ha sido llevada a niveles superiores.