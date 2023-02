El sombrío comisionado de Paz

El comisionado de paz, Danilo Rueda, es un personaje bastante extraño. Es muy poco lo que se sabe de su pasado y, hasta ahora, había logrado moverse en la sombra. Diariamente sale con un anuncio más confuso que el anterior. Que los del Eln dicen que sí, pero no. Que van a sacar de la cárcel por 10 días a seis miembros de las disidencias de las Farc. Que los extraditables podrán acogerse a la ley de sometimiento (si es aprobada), pero que pueden quedarse con el 6 % de sus bienes. En fin, todo lo que informa va más dirigido a la impunidad que a la sanción. Desde el inicio de este gobierno y en busca de la llamada paz total, el mensaje es claro: ¡impunidad y más impunidad!

Mientras a los ciudadanos trabajadores, honestos y cumplidores de nuestras obligaciones nos castigan con más impuestos o nos van a destruir el acceso a la salud, a los criminales les ofrecen todo tipo de prebendas.

Detrás del comisionado está el funesto Juan Fernando Petro, hermano del presidente, quien ha dicho que lo puso como su cuota en el Gobierno. Todavía tengo dudas de si hubo o no el llamado pacto de La Picota, según el cual se les darían prebendas a los narcotraficantes. Por más de que lo nieguen desde el Gobierno, los hechos son tozudos. Incluso vimos a personas cercanas a la campaña de Petro reunidos con algunos criminales.

La falta de claridad sobre los alcances de la llamada paz total ha generado más dudas que certezas. Tal vez el único que ha sido claro en su posición frente al tema ha sido el fiscal general, Francisco Barbosa, quien, sin obstaculizar, ha exigido el cumplimiento de unas líneas rojas. En un sistema de pesos y contrapesos eso es fundamental. De ahí la importancia de tener a alguien serio en un cargo tan importante como la Fiscalía. Eso, sin lugar a duda, da tranquilidad en medio de un proceso tan difícil.

Necio sería oponerse a la paz total, pero no todo vale. Quienes han delinquido deben cumplir alguna pena además de reparar a las víctimas. No puede haber impunidad total, pues el mensaje y las consecuencias serían funestas. La pregunta es: ¿se someterán los narcotraficantes, los de las disidencias, los clanes? Personalmente, tengo mis dudas. Dejar un negocio tan rentable para irse a la cárcel no parece lógico. Entre otras cosas, porque por cada jefe preso del narcotráfico aparecen muchos más. ¿Cómo van a evitar que eso pase?

Ojalá el comisionado de Paz, en lugar de amedrentar y amenazar a periodistas, como lo hizo esta semana con una colega de Noticias Caracol, fuera menos arrogante y más transparente. Otro repugnante caso de “usted no sabe quién soy yo”.

En lo que tiene que ver con el hermano de Petro, ojalá se hiciera a un lado antes de meter en más problemas al presidente. Cuanto más lejitos esté de los asuntos del Gobierno, menos suspicacias. Y lo mismo le aconsejaría a la esposa del presidente, doña Verónica, pues no se ve bien que aparezca rumbeando con un pariente acusado de paramilitar.