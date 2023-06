El suicidio del coronel

Esta semana, mediante un informe científico de Medicina Legal y la Fiscalía, se conocieron los detalles del suicidio del coronel Óscar Dávila, jefe de seguridad de la Presidencia de la República. Todo por cuenta del escándalo de las maletas que le fueron robadas a Laura Sarabia, exjefe del despacho presidencial.

Solo quienes hemos vivido de cerca el suicidio de un ser querido —yo lo sufrí en carne propia con el suicidio de mi padre, hace 35 años— entendemos la clase de dolor que eso deja. Dudas, remordimientos, culpa, cavilaciones. El duelo dura para toda la vida. Por eso va siendo hora de que ni el presidente Petro ni los medios sigan machacando el tema, pues le están haciendo mucho daño a la familia del coronel. A su esposa, hijos, hermanos y padres. El derecho que tiene esa familia a que se le respete su dolor es incuestionable. No podemos seguir echándole sal a esa herida por peleas políticas o posiciones ideológicas. Si Petro tuviera cerca un caso de suicidio, un hijo o un hermano, entendería que la revictimización que está haciendo es imperdonable y cruel. Lo mismo aplica para los medios y para nosotros los periodistas. Basta ya. Es la hora de ponerse en la situación dolorosa y dramática de la familia Dávila.

Por la mente de los cercanos a un suicida pasan muchas cosas que, como dije, solo las hemos vivido quienes le hemos visto de cerca la cara a la muerte ocasionada por un suicidio. No hay suicidios no violentos. Todos, sin excepción, son dramáticos. ¿Por qué? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Qué lo llevo a suicidarse? ¿Por qué no pensó en su familia? Esas son algunas de las muchas dudas que nos hacemos los familiares o cercanos al suicida.

Aparte de eso, conviene recordar que las enfermedades mentales están acá. Que son reales y afectan a millones de personas en el mundo. En Colombia ese tema literalmente no existe. En los últimos cuatro planes de desarrollo, por ejemplo, no aparecen mencionadas ni una vez las palabras salud mental. A pesar del aumento de los suicidios en el país, mayoritariamente entre jóvenes, los gobiernos no le paran bolas al tema. Es como si quienes padecemos enfermedades mentales —yo padezco depresión crónica severa— no existiéramos. ¡Somos invisibles! Después de la pandemia estas enfermedades se dispararon de forma exponencial. Los psiquiatras infantiles no dan abasto. Hoy en día es literalmente imposible conseguir una cita con un especialista en enfermedades mentales para menores de edad. Colapsaron. A pesar de eso, ni el Gobierno ni los legisladores han hecho nada para solucionar ese dramático flagelo.

Es la hora de que el Estado haga algo al respecto. Pero mientras tanto lo mínimo que podrían hacer, empezando por Petro y algunos medios, es dejar de politizar el suicidio del coronel Dávila. ¿Será mucho pedirles un poco de cordura?

A su familia, toda mi consideración, solidaridad y mis sentidos respetos.