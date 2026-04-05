Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Entre el coqueteo y el acoso

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Felipe Zuleta Lleras
Felipe Zuleta Lleras
05 de abril de 2026 - 05:05 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sin lugar a duda, el tema del acoso sexual no había sido tomado en serio en el país, porque gozaba, hasta ahora, de una idea generalizada entre los hombres: que el “coqueteo” era normal y legítimo. ¿Hasta dónde llega el acto de coquetear y en dónde empieza el acoso sexual?

Me he venido haciendo esta pregunta desde que estalló el escándalo de Caracol Televisión que la compañía puso oportunamente en conocimiento de la opinión pública. Me refiero a las acusaciones en contra de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. La línea delgada entre coquetear y acosar es muy complicada de definir. En el primero hay una dosis de permisividad de quien está siendo “cortejado” y en ningún caso esa persona se siente vulnerada o incómoda, en tanto el acoso no cuenta con la aceptación, expresa o tácita, de la víctima, y, por el contrario, queda en una condición muy compleja, difícil y de vulnerabilidad.

Las cosas son distintas a como eran hace 10, 20 o 30 años. Lo que antes era coqueteo o flirteo, hoy es acoso. Cuando empecé en el oficio del periodismo, hace 40 años, no era inusual ni indebido decirle a una colega, por ejemplo, “mi amor, esta nota está mal enfocada o redactada”. Eso ya no se puede decir, ni siquiera en broma. Me cuesta creer que personas como Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego hayan forzado a alguien a complacerlos con “favores sexuales”. No conozco el expediente ni la investigación que está realizando de manera independiente la doctora Catalina Botero para Caracol Televisión, tal como lo informó su presidente Gonzalo Córdoba. Asumo que las pruebas en contra de ellos deben ser terminantes para que Caracol haya tomado la decisión de prescindir de sus servicios. Toca claro está esperar las investigaciones de la Fiscalía en donde podrán, como es el derecho de cualquier ciudadano, defenderse para desvirtuar las graves acusaciones.

Sin lugar a duda, el caso de Jorge Alfredo y Ricardo y las correspondientes decisiones de Caracol Televisión abren la caja de Pandora que, no tengo la menor duda, se ha debido abrir hace muchos años, no sólo en Caracol, empresa para la que trabajo, sino en todos los medios de comunicación.

La cultura machista y patriarcal que recibimos los hombres en Colombia dejaron, por fortuna, de ser aceptadas. Pero este tema no es ni blanco ni negro. Así como hay hombres acosadores, hay mujeres que han “permitido” este abuso por diferentes razones. Las víctimas, todas, sin excepción, deben ser protegidas y su intimidad resguardada, para no revictimizarlas, y por supuesto, para garantizarles el resultado que están exigiendo: el castigo severo para quienes las han acosado aprovechando su posición de poder o autoridad.

Celebro también que el diario El Espectador, en cabeza de su director Fidel Cano, les haya puesto la cara a los lectores y, sobre todo a las víctimas de acoso. La gallardía y honestidad de Gonzalo y Fidel me hacen sentir orgulloso de trabajar en estas casas periodísticas.

Felipe Zuleta Lleras

Por Felipe Zuleta Lleras

Conoce más

Temas recomendados:

Acoso sexual

Medios de comunicación

 

HF(32718)Hace 3 horas
Ni fu ni fa.
Mar(60274)Hace 4 horas
Lamba que están echando.
Alvaro Bernal(36332)Hace 7 horas
Este tipo no aporta nada con sus columnas. Gracias a su apellido Lleras ha vivido del cuento en toda su existencia. Qué farsa de periodista.
CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 7 horas
Importante atenernos a las decisiones de las autoridades competentes. Los colombianos y colombianas exigimos justicia, nada más que eso, justicia, no especulaciones. Don FELIPE, cierra la columna con su acostumbrado lambetazo y lambonería; de vainas no dijo que las investigaciones por "acosos sexual" en CARACOL, eran culpa de PETRO. ¡Felicitaciones!.
humberto jaramillo(12832)Hace 9 horas
Este es mucho lambon. Pero tiene toda la razón en lo que dice, que hay que distinguir entre acoso y flirteo. Las mujeres repintadas y con escote hasta el ombligo, acaso no buscan nada? Si las flirtea el que les gustó, no dicen nada. Si no les gusta, es acoso
  • Mar(60274)Hace 4 horas
    No les diga nada, usted supone según su machismo, así le enseñaron a pensar. ¿Acaso una mujer no tiene espejo? ¿Por qué necesita que un macho le diga cosas? ¿Por qué se tiene que vestir y maquillar para un macho? No se puede arreglar y estar hermosa para ella misma?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.