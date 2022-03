Estábamos advertidos

Todo lo que ha pasado con el registrador Alexánder Vega, respecto a las elecciones de hace dos semanas, es absolutamente vergonzoso. Una de las pocas cosas que funcionaban en el país era la Registraduría, especialmente para las elecciones. Pero, claro, nombraron a una persona que tenía, al momento de su elección, muchos cuestionamientos. Sin embargo, eso no les importó a los magistrados que lo eligieron. Vega, por lo demás, no tenía la experiencia necesaria para ser el registrador del país.

Muchos advertimos sobre la incapacidad de Vega para ejercer el cargo, pero no fuimos escuchados. Por eso no me sorprende que los magistrados que lo eligieron estén pasando de agache. ¡Qué vergüenza!

Si un ciudadano del común no conoce las normas que regulan el proceso de las elecciones, pues sería normal. Pero que el propio registrador las desconozca es absolutamente inaceptable. ¿De dónde sacó Vega que se podía hacer un reconteo de todos los votos para el Senado? No me cabe la menor duda de que el registrador es un improvisado. Por lo mismo, debería hacerse a un lado, para que las elecciones presidenciales sean presididas por un registrador ad hoc, decente, preparado y competente.

Me da la impresión de que Vega pasó por el Consejo Nacional Electoral como la Virgen María, sin romperse ni mancharse. Eso sí, fue sumamente eficiente para cerrar los procesos que tenían que ver con los supuestos aportes de Odebrecht a las campañas políticas.

Se hizo amigo íntimo de los políticos, que de entrada lo incapacita para ser un registrador recto y transparente. Millones de colombianos perdimos la confianza en la Registraduría, que, entre otras cosas, había sido cuestionada por el candidato Petro, hasta que los resultados lo favorecieron ampliamente.

Dicen que una de las razones por las que las cosas salieron mal fue que pusieron jurados sin experiencia en cambio de los profesores de Fecode. Yo voté y, ciertamente, en mi mesa había unos muchachos jóvenes que se veían como perdidos entre tantas cosas. Sin embargo, no los veo falsificando los formularios E-14. Pudieron sí haber cometido errores de buena fe. Y es que el mencionado formulario, al parecer, quedó muy mal hecho.

De todo este episodio lo que me parece más grave, y ya lo he advertido varias veces, es que el candidato Petro no va a aceptar los resultados salvo que gane las elecciones. Y, como están las cosas, podría no ganar en la segunda vuelta.

No quiero ni imaginarme al candidato y senador Petro sacando a las hordas de gente a incendiar el país el día de las elecciones. El senador, recuerden ustedes, siempre ha creído que está por encima de la ley, como cuando llenaba la Plaza de Bolívar porque fue removido de su cargo. A esta posibilidad se suma la ineficiencia y torpeza del registrador. Petro, en las últimas horas, ha dicho que “los resultados por ahora lo dejan tranquilo”. O sea que con cara gana Petro y con sello pierde el país. Se avecinan días bastante negros.