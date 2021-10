Garrote y zanahoria

Sin duda alguna, la visita del secretario de Estado de EE. UU., el señor Blinken, es importante para Colombia. No tanto porque haya venido, sino a lo que vino. Con tino y discreción, pero con dureza, “regañó” al Gobierno colombiano. Como quien dice, llegó a pedir cuentas sobre algunos asuntos que preocupan a EE. UU. Entre ellos, claro está, el tema migratorio de venezolanos y haitianos en Colombia. El secretario ofreció ayuda en esos asuntos porque, ciertamente, el país no puede echarse encima a todos los migrantes.

La AP informó, entre otras cosas, que el presidente Biden no ha recibido a Duque porque tiene presión de algunos demócratas que consideran que en Colombia se han violado los derechos humanos, especialmente, dice el documento, en lo que tiene que ver con las marchas. Tanto así, que han pedido que se suspenda cualquier ayuda a Colombia. Destaco que la información de la AP sostiene que Duque es de derecha y que fue un fuerte aliado de Donald Trump. Esta afirmación, viniendo de un medio tan serio como esta agencia de noticias, no deja la menor duda de que el presidente Biden no quiere al presidente Duque. Los estadounidenses saben que deben trabajar coordinadamente con el Gobierno colombiano, sea de derecha o de izquierda.