La importancia de las formas

Esta semana ocurrió la primera crisis ministerial en el gobierno del presidente Petro. Eso, por supuesto, no es raro, pues los presidentes pueden nombrar o cambiar a sus ministros y altos funcionarios del Gobierno. Así sacaron al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y a las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y del Deporte, María Isabel Urrutia.

Laura Sarabia, jefa de gabinete, le dijo a Gaviria que se había perdido la confianza. El ministro entendió el mensaje y se fue de Palacio. Pero, en cambio, se portaron de manera displicente y discriminatoria con las ministras. Ellas dicen, y les creo, que se enteraron por la alocución del presidente. Como sea, así no se hacen las cosas. Un ministro merece, como cualquier otro funcionario o persona, un trato respetuoso y digno. Pero no, las sacaron literalmente a las patadas. Me perdonará usted, amable lector: les dieron trato de condón usado, como se dice popularmente.

Petro es a las formas lo que un bollo a una piscina. Eso suena feo, ¿cierto? Pues ese ejemplo procaz es para explicar la manera en que sacaron a las ministras. Grave resulta también la denuncia de la señora Urrutia, quien informó que cree que la sacaron porque no quiso renovar 2.500 cargos siguiendo las directrices del presidente. Sostiene ella que la mayoría eran de los partidos de la coalición de gobierno. La verdad todavía no se sabe.

La señora Ariza es una mujer importante en el mundo de la cultura y el trato que le dieron es, por decir lo menos, indignante. El estilo del Gobierno es informal, sin lugar a dudas. Son maleducados y, empezando por Petro, que no cumple ni años, la arrogancia y la falta de formas son características de los altos funcionarios. Chantajean, amenazan, persiguen... Eso, claro está, no me sorprende, ¿pues por qué deberían ser diferentes los altos funcionarios, si su jefe es megalómano y mesiánico?

El Gobierno de Petro lleva muy pocos meses y, como se dice popularmente, ya está haciendo agua. No podría ser distinto, pues el presidente se preparó 30 años para ser candidato y ni un día para ser presidente. En lo personal, me preocupa que las decisiones se están tomando más por razones ideológicas que técnicas. La improvisación es el pan diario. Y así les está yendo a Petro y sus altos funcionarios.

Hay lugar para el optimismo porque los partidos de la coalición se le están plantando al Gobierno frente a la barbaridad que pretende hacer con el sistema de salud colombiano. A pesar de la arrogancia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y la petulancia de Petro, los presidentes de los partidos no le van a marchar a la aprobación del proyecto como borregos. Solo queda esperar que no los vayan a torcer con “mermelada”, algo que esta administración, como las anteriores, ha puesto en práctica, a pesar de ser dizque el Gobierno del cambio. Presiento que vienen unos días muy complicados para el país.