Las peripecias y leguleyadas de Petro y Benedetti

Para no ser abogados, Petro y su ministro del Interior han aprendido magistralmente a hacer leguleyadas. El triple salto mortal para decir que la consulta popular no fue negada en el Senado es la prueba reina, no sólo de su desesperación, sino de su talante tracalero. Todo con el afán de contar con un billón de pesos para hacer campaña política. A ninguno de los dos les importan los trabajadores y sus derechos, pues lo que quieren es la plata. El periodista Benedetti y el economista Petro debieron estudiar derecho, seguramente, en la universidad San Marino, tan prestigiosa en “Betty, la fea”.

A este gobierno le molestan la...