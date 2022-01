Lo que nos depara 2022

El año que comienza, anticipo desde ya, no va a ser fácil para los colombianos. La pandemia, sin duda, continuará también en 2022. Seguramente aparecerán nuevas cepas más agresivas. En los últimos días Bill Gates ha dicho que lo peor está por venir. O sea que a seguir teniendo paciencia y a no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Es increíble que todavía haya personas que no se han vacunado, pues, como dicen los científicos, esas serán las víctimas mortales en los meses venideros. Lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, por cuenta de la variante ómicron, es absolutamente aterrador. Y me preocupa que nosotros en el país estamos confiados porque llevamos meses en una “meseta”. No soy experto, pero me temo que por cuenta de la nueva variante veremos a miles de hogares colombianos llorando a sus familiares.

Tenemos también un año electoral que pinta muy aburridor, porque el país se va a polarizar más de lo que ya está. Eso se debe a que Petro está liderando en las encuestas y su táctica política es la de dividir al país entre ricos y pobres. Desde su cuenta en Twitter Petro se viene lanza en ristre contra el Gobierno, a quien culpa por todo lo que pasa a diario en Colombia. Todos los asesinatos de los líderes sociales o las masacres son, según Petro, culpa del Gobierno. Esas afirmaciones, por supuesto, se le van a devolver si es presidente, porque por el hecho de que él gobierne no va a parar la violencia que históricamente padecemos los colombianos. Sin duda el candidato tiene unas obsesiones que refleja a diario con su conducta anárquica. Si Petro no se modera en sus afirmaciones y propuestas lo que va a lograr es una votación masiva contra él. Por eso es clave que elijamos bien en las consultas, porque allí podría estar el próximo presidente.

La economía va como una bala, sin lugar a dudas. Colombia hoy está siendo vista por el mundo como un ejemplo del buen manejo de la cosa pública después de la pandemia. Me preocupa que un eventual triunfo de Petro espante a los empresarios e inversionistas.

Creo que el presidente Duque saldrá por la puerta grande, porque, especialmente en los últimos meses, se han empezado a ver los frutos de sus decisiones en todos los frentes. No recuerdo en mi ya larga vida que a otro gobierno le haya tocado tan duro. Y a pesar de todas las críticas ha logrado manejar la pandemia tomando buenas y oportunas decisiones.

Quiera Dios que estas elecciones que se vienen no vayan a ser sangrientas como consecuencia de la polarización. Resulta además muy importante que le exijamos a Petro que respete las decisiones que tomen los colombianos en las urnas, porque me temo que si no gana, va a desconocer olímpicamente los resultados y va, a mansalva, a levantar la turba.

Por último, creo que candidatos por cuenta de las redes no están explicando en detalle sus propuestas, por lo que estamos abocados a votar más por instinto que por programas serios de gobierno.