Mensajes equívocos

A diario vemos decisiones del Gobierno, en el marco de la llamada “paz total”, que no solo son ilegales sino inconvenientes. Necio sería oponerse a la paz, pero esta no se alcanza premiando a los delincuentes comunes como los paramilitares, que no ostentan la condición de grupo político ilegal. No se equivoquen: son narcotraficantes, como lo son las disidencias de las Farc y, sin duda, el Eln. El Gobierno no ha sido claro en el cómo va a llegar a acuerdos con todos los grupos al margen de la ley. Eso incluye aparentemente hasta narcotraficantes haciendo fila para ser extraditados a los EE. UU.

En buena hora tenemos a un fiscal general como el doctor Francisco Barbosa, que se le plantó al Gobierno frente a la solicitud de levantarles las órdenes de captura a 16 narcotraficantes y paramilitares. Los argumentos del fiscal son contundentes, aun cuando el Gobierno dice que su posición es equívoca. Me he leído en varias oportunidades la respuesta que le mandó la Fiscalía al alto comisionado para la Paz y, sin ser experto, encuentro que su posición no solo es sólida, sino contundente.

Difícil resulta entender y asimilar que el Gobierno pretenda absolver a los criminales de diferentes grupos delincuenciales a cambio de nada. Que se sepa hasta hoy no hay acuerdos sólidos, entre otras cosas porque frente a los grupos sin estatus político, como las llamadas autodefensas gaitanistas, lo único que permite la ley es el sometimiento a la justicia ordinaria. Se pueden conceder algunos beneficios, pero no contempla la ley que firmen un acuerdo como el que firmaron las Farc.

Sin duda la apuesta del presidente Petro frente a la paz total es dura. Pero si no tiene claro que el problema de fondo es el narcotráfico, no llegará a puerto seguro. El tema no se soluciona con frases como “el camino de Camilo Torres o el de Pablo Escobar”, como lo sostuvo frente a la parada en seco que le pegó el Eln al decirle que ellos nunca acordaron un cese bilateral al fuego. Y hablando del cese bilateral, conviene decir que un Estado no renuncia a perseguir a los criminales a cambio de nada. Que se sepa no se conocen acuerdos que permitan paralizar a las FF. MM. y a la Policía como lo ha hecho Petro. Lo que va a lograr es que los grupos al margen de la ley tengan un respiro para reorganizarse y rearmarse, como hicieron los de las Farc durante la absurda decisión del gobierno Pastrana de entregarles una zona de 40.000 km cuadrados a cambio de nada. Salieron fortalecidos a tal punto que, literalmente, tenían al país apresado.

Esta tal paz total va a salir mal, pues en estos temas no se puede improvisar como lo ha estado haciendo el Gobierno. A diferencia de lo que se decidió en el gobierno de Santos de que “no hay nada acordado hasta que todo esté acordado”, hoy se están haciendo, erróneamente creo yo, concesiones a cambio de nada. Espero estar equivocado, pero ¿será que Petro no está apostándole a la paz sino a entregarle el país al crimen organizado? Todo es posible.