Nada justifica el ataque

El aleve y criminal ataque del grupo Hamás contra Israel no puede de ninguna manera justificarse. Las imágenes desgarradoras de ancianos asesinados y jóvenes secuestrados lo dejan a uno literalmente enfermo. Y eso es lo que en más de 100 trinos justificó el presidente Petro, manejando las relaciones del país mediante publicaciones cargadas de mezquindad. No existe, señor Petro, ninguna justificación, histórica ni geopolítica, que nos permita explicar esa masacre.

Petro es una vergüenza de presidente y sus posiciones frente a esta gravísima situación y otras de origen interno nos permiten afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos gobernados por un psicópata, demente, cruel y muy mala persona. El Gobierno va de mal en peor y el provocador justificando la barbarie. Ya incluso los han abucheado a él y a la vicepresidenta Francia Márquez y seguro que el descontento irá aumentando porque Petro se hizo elegir a punta de mentiras y promesas incumplidas. El país está a punto de un apagón y el Gobierno, como si nada; la construcción, por el piso; la venta de vehículos, cayendo aceleradamente; el orden público, destrozado; la economía, desacelerándose; las masacres, aumentando, y Petro, “gobernando” desde el celular. Qué desastre a lo que estamos abocados por los tres próximos años, pues el país, después de este tiempo, va a quedar destrozado. Los colombianos deberíamos vivir sin temor al señor Petro, porque ya ha demostrado con creces que es un irresponsable y un incapaz, además de mitómano y populista. Las bases del petrismo están empezando a hartarse de su presidente y millones de colombianos quisiéramos verlo fuera del cargo a él y a todo su gobierno.

No me cabe la menor duda de que al paso que vamos, manejando a las patadas las relaciones internacionales, acabemos convirtiéndonos en unos parias. Colombia no se puede dar el lujo de pelear con Israel y con la comunidad internacional que lo apoya, defendiendo a un grupo terrorista como Hamás que ciertamente no representa al pueblo palestino.

Necesita uno ser muy enfermo mental y muy necio para comparar la Franja de Gaza con los campos de concentración del régimen nazi. Eso solo se le ocurre a una persona con el alma totalmente corrompida, como Petro. El pueblo judío no puede ser mirado como victimario, cuando históricamente ha sido la víctima.

Al embajador de Israel en Colombia, a sus diplomáticos y a todos los miles de judíos que viven en Colombia, toda nuestra solidaridad y afecto. Al señor Petro, todo el desprecio que se merece, pues es un ser realmente funesto para Colombia y para los que acá vivimos. Que caiga sobre él todo el peso de la justicia divina, como cayó sobre el dictador Hugo Chávez cuando maldijo a Israel, porque Petro podrá estar por encima de las leyes o al menos eso cree, pero jamás va a poder esconderse de la justicia de Dios. La historia nos dará la razón. Es solo esperar un poco. Eso llegará.