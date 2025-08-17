No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Nos unimos o nos jodemos

Felipe Zuleta Lleras
17 de agosto de 2025 - 05:05 a. m.

No entiendo realmente qué están haciendo los candidatos del centro y de la derecha mientras los aspirantes del Pacto Histórico ya encontraron una fórmula para escoger a uno entre ellos. Ahí lo peligroso es que se les metió Daniel Quintero, conocido con el alias de Pinturita, y quien, como sabe la opinión pública, no tiene escrúpulos ni límites. Me atrevo a decir que es peor persona que el propio presidente Gustavo Petro. Entre tanto, los candidatos opcionados de los otros partidos o movimientos se están sacando los ojos entre sí.

Bien hizo esta semana David Luna al hacerles un llamado a los demás candidatos para buscar una fórmula...

