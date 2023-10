Petro, el obseso

Bogotá ha estado en el asunto del metro desde 1942 y se ha gastado miles de millones en estudios de factibilidad. Sin embargo, alcalde que va llegando, alcalde que decide algo distinto a los anteriores. Pues bien, finalmente hoy está contratada con una empresa china una primera línea por la superficie. Se dice que está cerca del 25 % de su ejecución y que estará lista para el 2028.

Pues ahora resulta que el señor Gustavo Petro quiere echar esto para atrás para que el metro se haga subterráneo como se propuso y planeó durante su desastroso paso por la Alcaldía de Bogotá. Es más, se fue a China a reunirse con los fabricantes, pasando por encima de la alcaldesa de la ciudad, tratando de que los chinos modifiquen el contrato que ya está suscrito. El señor Petro está entrometiéndose en asuntos que no son de su competencia. Los bogotanos votaron por ese metro cuando eligieron a Claudia López y seguramente harán lo mismo hoy, pues es claro que quieren su metro ya. Es por eso que el candidato de Petro, Gustavo Bolívar, se ha desdicho sobre el tema, pues en su plan de gobierno habla del metro subterráneo, pero esta semana ante notario dijo que, en caso de ganar, cosa que espero no pase, lo continuaría como está. Sin embargo, el obseso señor Petro sigue hablando del tema, llegando incluso a plantear que se haga un plebiscito, un referendo o consultas populares. ¿Acaso Petro piensa desconocer el mandato que se le dará al nuevo alcalde para que siga con el metro como está? Abrigo la esperanza de que el alcalde que escojamos hoy sea Carlos Fernando Galán, por quien votaré, pues no podemos repetir en la capital el desastre de lo que está pasando en el país por cuenta del desgobierno de Petro.

Colombia cayó en manos de un demente y de eso no tengo la menor duda, pero debemos evitar a toda costa con nuestra votación masiva que el ciudadano Bolívar llegue al palacio Liévano. Ahora bien, debemos también estar vigilantes de que el nuevo alcalde no sea torpedeado por el obseso, pues Bogotá tiene en este momento más de 500 frentes de obras que deben terminarse, construyendo sobre lo construido, como ha dicho el candidato Galán. Si los bogotanos logramos que haya tres alcaldes seguidos que continúen con las obras, como lo ha hecho Barranquilla, posiblemente logremos algún día tener una ciudad vivible.

Así las cosas, hoy hay que votar, ojalá por Galán, para que llegue con un mandato popular indiscutible, de tal manera que el obseso entienda que los bogotanos no queremos que meta sus narices en la capital, pues ya fue su alcalde y, por cierto, el peor de los últimos años. Bogotá no se merece a un petrista como Bolívar quien, por razones de estrategia, ha tratado de tomar distancia del señor Petro. Es clave que hoy, insisto, derrotemos al petrismo, no solo en Bogotá, sino en Medellín, votando allá por ‘Fico’ Gutiérrez, mandándole así un mensaje contundente a Petro y Quintero. Vamos a recuperar a Bogotá y a Medellín. Vamos a derrotar a Petro.