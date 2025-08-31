Petro está jugando con candela

Resume e infórmame rápido

A pesar de que Petro había mostrado alguna prudencia en las relaciones con el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro, ahora, como se dice, se quitó la hoja de parra. Apenas los Estados Unidos decidieron realizar una masiva operación militar en las aguas del Caribe para frenar el narcotráfico dirigido por el jefe del Cartel de los Soles, Gustavo Petro, retando a los americanos, ha tomado decisiones erráticas que podrían ponerlo en muy serios apuros una vez acabe su mandato presidencial dentro de 11 meses. Lo digo porque no sería el primer expresidente pedido en extradición y condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. No estoy diciendo que Petro sea narcotraficante, lo que estoy suponiendo es que el presidente Donald Trump y su fiscal general no dudarían en procesar a Gustavo Petro por “complicidad” con Maduro. Para la muestra lo que le pasó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos. La complicidad de Petro con la dictadura de Maduro ya es explícita. De ahí la llamada zona binacional y el envío de tropas colombianas a esa frontera.

La justicia norteamericana tiene un brazo muy largo y el presidente Petro no escapará al mismo si sigue por el camino equivocado. Me preocupa que Petro, en lo que le queda de gobierno, tome alguna decisión desesperada para pelear con Trump y que le cueste millones de dólares y miles de empleos a Colombia. Con una decisión así exaltaría el nacionalismo barato para ayudarle al candidato de la izquierda que llegue a primera o segunda vuelta.

El afán de Gustavo Petro de perpetuar su gobierno no es otro que instaurar una dictadura chavista en Colombia. Petro no tiene escrúpulos ni límites y en lo último que está pensando es en el bienestar del pueblo colombiano. Como lo he dicho en otras oportunidades, él se levanta todos los días a ver no qué construye, sino qué destruye. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que Gustavo Petro tiene vínculos mucho más estrechos con el narcotraficante Maduro, que van allende mantener unas relaciones cordiales con un país vecino.

Preocupa sobremanera que nos dejemos distraer de los temas fundamentales del país por cuenta y riesgo de la ineptitud y egolatría de Petro. En no pocas oportunidades Gustavo Bolívar ha dicho que, si el centro o la derecha vuelven al gobierno, Petro acabará preso. Eso es posible, pero no en una mazmorra en Colombia, sino en los Estados Unidos.

Notícula. Realmente deplorable el papel que está jugando el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez. El secuestro de los soldados esta semana demuestra, sin lugar a duda, que nuestras Fuerzas Militares sí han estado atadas por su comandante en jefe que nunca dejó de comportarse como guerrillero. Duele ver a nuestros soldados y policías secuestrados por unos criminales que se envalentonaron gracias a las concesiones de Gustavo Petro. Toda mi solidaridad con los soldados y policías de la patria.