Petro visto por Caballero

Llevo muchos años estudiado la personalidad del presidente Petro. En no pocas oportunidades he sostenido que es mesiánico, megalómano, egocéntrico y mitómano. Sin embargo, encontré en la revista Semana una columna de mayo de 2018 del periodista Antonio Caballero, ya fallecido, que describe maravillosamente a Petro:

“Lo malo de Petro no es su teoría: sino su práctica. La que le conocimos en sus años de alcalde de Bogotá, de ineptitud y de rencor, de caprichos despóticos y de autosatisfacción desmesurada. Su arrogancia, su prepotencia. Su personalidad paranoica de caudillo providencial, mesiánico, señalado por el Destino para salvar no solo al pueblo de Colombia de sus corruptas clases dominantes sino al planeta Tierra de su destrucción y a la especie humana de su extinción. Sus iniciativas de gobierno, que no eran populistas, como dicen, sino simplemente demagógicas: el arbitrario cierre de la plaza de toros bajo pretextos caricaturescos de «lucha de estratos» entre ricos y pobres; la compra de los inservibles camiones de basuras de segunda mano sin licitación ni consulta. Casi no lo conozco personalmente, pese a haber tenido durante tres años bajo su alcaldía un programa de televisión en Canal Capital; pero sé de su incapacidad para tener o conservar amigos: lo han denunciado como tramposo y desleal sus compañeros del M-19 (Antonio Navarro, Daniel García-Peña) y los del Polo Democrático (Carlos Gaviria, Jorge Robledo, Clara López), que se sintieron todos engañados por él en su voraz ambición personalista. Reclamándose del pueblo, por supuesto, como es lo propio de los demagogos”.

“ (...) no me parece que Gustavo Petro sea una buena persona, sincera y franca. Más bien lo veo como una mala persona, aunque se haya engalanado —de raponazo— con el indecente autoelogio de proclamar que sus candidatos al Congreso representan «la decencia». No le creo ni «el amor» de que tanto habla. Ni «el saber» que pretende transmitir. Ni «la humanidad» que campea en los nombres de sus campañas. Todo eso me parece ficticio e impostado. Petro no inspira confianza”.

“(...) Petro tiene un temperamento autoritario, inocultablemente de derechas, inspirado en el «cesarismo democrático» que inventó un intelectual lagarto en Venezuela para justificar la larga tiranía de Juan Vicente Gómez, y que copiaron luego Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en nombre, por supuesto, del pueblo. Y así lo confirma su anunciada convocatoria de una asamblea constituyente si gana las elecciones”.

Con todo, tras 11 meses de haberse posesionado como presidente de quienes votaron por él, que no de todos los colombianos, es claro que Petro resultó peor de lo que pensaba Caballero.

Notícula. El presidente ha pedido al Gobierno “desescalar” el lenguaje frente al ELN. Independientemente de cómo los llamemos, para mí siempre serán asesinos, secuestradores, terroristas, narcotraficantes, criminales, hampones, violadores, facinerosos y malhechores. A las cosas hay que llamarlas por su nombre.