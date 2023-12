Predicciones 2024

Como todos los años, para esta fecha hago mis predicciones, no sin antes advertir que en las que hice para este año que termina estuve bastante aproximado. Atiné cuando sostuve que el primer año del gobierno de Petro sería un desastre y, claro está, me quedé corto, pues todavía no sabíamos que el desorden iba a ser de tal tamaño. Me temo que el año que arranca mañana será peor, porque ya sabemos con qué talante y con quienes “gobierna” Petro.

Veremos una economía bastante estancada, pues no hay confianza de los inversionistas y empresarios. Si pasan las reformas de salud, pensional y laboral, el señor Petro verá las calles llenas de personas protestando. Seguirá igualmente peleando con todo el mundo y, se radicalizará más en sus posiciones de revolucionario.

Tendremos escándalos de corrupción, que ya se han empezado a ver y, hará muchos cambios en el gabinete, para poner funcionarios más malos de los que tiene, así suene imposible.

Su hijo Nicolás será condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Petro la emprenderá contra los jueces. De la comisión recién nombrada para la reforma a la justicia no saldrá absolutamente nada. La Corte Suprema detendrá a varios congresistas, de diferentes partidos, por haber recibido “mermelada”. Colapsará el sistema de salud, porque el Gobierno no les girará los recursos para que sigan funcionando las EPS. Se deteriorará aún más el orden público a niveles del año 2000. Veremos a la guerrilla de alias Mordisco en las goteras de Bogotá y con el ELN no habrá ningún acuerdo de paz. Petro tendrá serios quebrantos de salud, ocasionadas por su adicción al “café”. Seguirá faltando a sus compromisos y continuará viajando, porque cuando no está montando en el avión presidencial, tiene que trabajar. Estallará un escándalo en torno a la primera dama.

El señor Petro seguirá instrumentalizando a su hija menor, para poder victimizarse. El canciller Álvaro Leyva renunciará a su cargo, antes de que la Procuraduría lo suspenda por el cuestionable manejo que le dio al tema de los pasaportes. Aparecerán las pruebas que confirmarán que sí hubo un pacto de la Picota. El hermano del presidente podría acabar enredado por esto, al igual que el excomisionado Danilo Rueda. Petro arremeterá con saña en contra de los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Igualmente tratará de bloquear los recursos para departamentos como Antioquia y Atlántico.

En el mundo, Trump ganará las elecciones en EE. UU., fallecerá el papa Francisco y continuarán las guerras de Ucrania e Israel. Habrá un accidente nuclear peor que el de Chernóbil. La Unión Europea prohibirá el uso de la inteligencia artificial. Maduro no hará elecciones libres y los gringos volverán a imponerle sanciones.

En El Salvador, Bukele tendrá un triunfo arrollador en las elecciones y será víctima de ataques de los defensores de derechos humanos. Javier Milei endurecerá sus posiciones para sacar sus reformas.

Y así, con todo, les deseo un feliz año 2024.