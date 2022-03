Propuestas cantinflescas

No existe la menor posibilidad de que algunas de las propuestas de Petro no sean inviables y peligrosamente populistas. La última, demencial, es la de proponer un tren que vaya desde Buenaventura hasta Barranquilla. Como alcalde no fue capaz de construir ni un milímetro del metro, menos podrá construir este tren que solo cabe en su mente delirante.

Como si esto fuera poco, ha dicho que decretará una emergencia económica para acabar el hambre en el país, legislando con decretos con fuerza de ley. El hambre no es un hecho sobreviniente y, claro está, esa declaratoria no aguanta una revisión por parte de la Corte Constitucional. Esta propuesta muestra el talante dictatorial de Petro, para no decir que sus propuestas son demenciales.

Pretende el candidato de marras acabar con las EPS, para volver al ineficiente Seguro Social. Puede que las EPS no sean la panacea, pero hoy por hoy ningún colombiano está desprotegido. Meterse con el sistema de salud, tal como está funcionando, es una locura. Millones de colombianos quedarían por fuera del sistema, volviendo entonces el país a ver personas muriendo en las urgencias. Petro, que seguramente tiene medicina prepagada, propone acabar con lo que hay. Él se inventó un cáncer y miles de colombianos que sí lo tienen quedarían al garete.

Hace pocos días dijo que se metería con el Banco de la República, en contra de lo que sostiene la Constitución. Acuérdense ustedes de que en plena pandemia propuso emitir dinero. ¿Se imaginan en dónde estaría hoy la inflación? Cuando empezó el plan de vacunación, exitoso por lo demás, dijo que se necesitaban 90 millones de vacunas y que el proceso se tardaría siete años. Ese afán de destruir todo se le va a devolver si llega a la Presidencia.

Se equivoca si cree que durante su eventual gobierno no habrá más asesinatos de líderes sociales o asesinatos cometidos por algún policía. Entonces, ¿qué hará?

Ahora bien, la corrupción no se acaba porque lo diga un presidente. La manera más eficiente posible es que haya más jueces que simplemente cumplan con el Código Penal. Entonces, ¿qué hará al respecto? Porque hasta ahora tanto Petro como los otros candidatos solo han echado carreta.

Dijo esta semana que no seguiría apoyando el metro de Bogotá. Entonces le va a tocar indemnizar con millones de dólares a los contratistas, por no hablar de otras consecuencias. Recordemos que durante su desastroso paso por la Alcaldía de Bogotá casi se tira el SITP. Cuando fue alcalde hubo varios escándalos de corrupción con varios de sus funcionarios cercanos. Entre ellos, Juan Carlos Montes, hoy prófugo de la justicia.

Quiere meterse con el sistema pensional, acabando con los fondos de pensiones y, por contera, tirándose Colpensiones. Como odia al sector financiero y al doctor Sarmiento Angulo, va a acabar con el sistema bancario colombiano, como si eso no tuviera graves consecuencias para la economía del país.

Cantinflas en su esplendor.