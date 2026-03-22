¿Qué pasó con Fajardo?

“Sergio Fajardo, sin duda, es una persona preparada y con experiencia, pero no logró leer el país en esta oportunidad”: Felipe Zuleta Lleras. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

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Al profesor Sergio Fajardo le ha venido fallando su intuición política desde hace ya varios años. Ciertamente, sería un milagro que Fajardo pase a la segunda vuelta presidencial, pues tal como se ve su candidatura, hoy está totalmente desinflada. Fajardo, sin lugar a duda, es una persona preparada y con experiencia, pero no logró leer el país en esta oportunidad, pues dejó de lado que los colombianos de derecha o de izquierda vamos a votar embarrancados. Esta polarización que está viviendo el país, tal vez como en ninguna época reciente, tiene varias explicaciones. El odio que ha alimentado Gustavo Petro entre las diferentes clases sociales; el fortalecimiento de los grupos narcoguerrilleros al margen de la ley; las estigmatizaciones que ha hecho de sus opositores, de la prensa, del sector privado, de las EPS y hospitales, entre otros.

Los colombianos, entre los que me incluyo, y lo digo sinvergüenza, vamos a votar de lado y lado, sea este la derecha o la izquierda, con odio hacia la otra parte, porque eso es lo que desafortunadamente le hemos aprendido al presidente, que nunca entendió la Constitución, cuando dice que el presidente es el de todos los colombianos. Petro trató por todos los medios de hacer de Colombia un país invivible para quienes a diario nos levantamos a trabajar. Las cifras de la economía con las que él alardea, como el crecimiento económico o la baja en las tasas de desempleo, no son ciertas. Son manipuladas por un mitómano enfermizo que siente el repudio de la gran mayoría de los colombianos

Fajardo no entendió o no quiso ver toda esta dramática realidad, tal vez, porque su ego no se lo permite o, posiblemente, porque los colombianos lo identifican como una persona tibia que, a diferencia de Abelardo de La Espriella, si tiene posiciones claras, contundentes y decisivas. Ya le quedan muy pocos días al doctor Fajardo para remontar y posiblemente los votos que saque en la primera vuelta no le darán sino para irse a ver ballenas a Nuquí como lo hizo hace unos años. Eso todavía se lo están cobrando los ciudadanos. Así las cosas, el centro está desaparecido. Hay sí, muchos colombianos que están aburridos con la polarización, pero eso es un hecho político y como tal debe ser entendido. Por mucho que el profesor Fajardo sostenga que el país está mamado de la polarización, lo cual es parcialmente cierto, no le da para pasar a segunda vuelta. Fajardo bien podría irse a ver ballenas desde ya, porque pronostico que su derrota en la primera vuelta electoral escasamente les permitirá recuperar lo que se han gastado en sus campañas con la reposición de votos.

Notícula. Me resisto a creer que el debate del país gire entorno de la homosexualidad de Juan Daniel Oviedo, como si este tema fuera importante. Hasta Claudia López, lesbiana, lo ha criticado llamándolo “gay bacano”, como si los homosexuales pensáramos con el culo. Se le salió la homofobia a la, esta sí, voltiarepas Claudia López. ¡Vivir para ver!