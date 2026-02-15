Logo El Espectador
Reciclando basura contra Abelardo

Felipe Zuleta Lleras
15 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.

No entiendo a qué juegan algunos ciudadanos al tratar de enlodar al candidato Abelardo de la Espriella que, tal como están hoy las encuestas, sería el único capaz de derrotar en las urnas al heredero de Petro y amigo de las FARC Iván Cepeda. La democracia colombiana está en un grave peligro, pues es claro que Cepeda llevaría el país al comunismo que él profesa y que vivió durante su infancia y su adolescencia en los países socialistas.

Entiendo la animadversión de algunos en contra de Abelardo, pero realmente me sorprende que sus odios puedan preferir poner en la Casa de Nariño a Cepeda que a Abelardo. Tal vez nunca en la historia...

