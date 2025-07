¿Santa Laurita?

Resume e infórmame rápido

Finalmente, esta semana se concretó la renuncia de Laura Sarabia a la Cancillería. Las relaciones entre ella y Petro se venían deteriorando hace meses. Pero lo más sorprendente es que Laura Sarabia había sido una escudera fiel al presidente. Sin embargo, como suele hacerlo Petro siempre, le dio trato de “condón usado”, como dice el dicho popular. Sarabia no es, faltaba más, una santa, como pretenden hacernos creer algunos. Por el contrario, tendrá que darle tarde o temprano explicaciones al país y a las autoridades sobre los escándalos en la que la hemos visto envuelta, que no son pocos. Acusaciones de nepotismo, los negocios de su hermano, las peleas con Benedetti y los vejámenes ilegales a su niñera. Por supuesto Petro la deja ir, porque ella se opone al disparate que el gobierno pretende hacer con la expedición de pasaportes. Eso se venía venir, pero el señor que nos gobierna insiste en que el gobierno se quede con el trámite, lo que, vaticino, será un desastre. Me dicen algunas fuentes confiables que la gota que rebosó la copa es que alguien le contó a Petro que Sarabia tenía turbios intereses en el negocio. ¿Entonces por qué Petro no se lo cuenta a la opinión pública? ¿Es eso cierto, presidente? ¿Es eso cierto, señora Sarabia?

No podemos ahora convertir a Sarabia en la madre Laurita, como han pretendido algunos. Pero claro, ella acabó desbordada por los hechos de corrupción y los disparates que ocurren a diario en este gobierno. No es, faltaba más, una santa y dista mucho de serlo ciertamente.

Lo de Sarabia es solo la punta del iceberg del desastre en el que está convertido el gobierno por dentro que solo demuestra la incompetencia de Petro y de quienes lo rodean. Desafortunadamente vendrán cosas peores, porque me dicen mis fuentes que el presidente está totalmente desquiciado y desbordado con los escándalos de los últimos días. El turbio viaje a Manta no explicado, la orden de captura contra su mano derecha Carlos Ramón González (tan amigo de Claudia López, quien ahora calla), la apretada de tuercas que le está haciendo el gobierno de Trump, la captura de su íntimo amigo Álex Vernot y su condena, el desorden en Presidencia, el tema de los pasaportes, el temor a que sus otrora escuderos cuenten sobre sus andanzas personales y amorosas. Me temo que lo que se viene para el país en lo que queda de este gobierno será una pesadilla. Ahora bien, en cuanto a lo del supuesto golpe de Estado, ¿qué papel jugó Álex Vernot, tan amigo de Leyva?

Por último, le recuerdo a Petro la expresión que usan los gringos. FAFO que quiere decir “fuck around and find out”, que traduce “póngase a joder y verá lo que pasa”. El gobierno Trump no lo va a soltar hasta que Petro no se comporte como un estadista, pues están cansados de las constantes agresiones de Petro y sus equivocadas decisiones sobre no extraditar narcotraficantes, la expansión de los cultivos de coca y, entre otros, las constantes agresiones en contra del secretario Rubio.