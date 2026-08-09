Se avecinan tiempos difíciles

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Con la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, y no por él sino por el líder intergaláctico, ya por fortuna expresidente señor Petro, se vienen días muy difíciles para el país. Petro está llamando a que la gente se arme como milicias, a no respetar la Constitución y a levantarse contra el presidente legítimamente elegido para no dejarlo gobernar y tumbarlo durante su mandato.

Está muy equivocado el señor Petro si cree que puede hacer con el país lo que le dé la gana. Colombia hará respetar la Constitución y la ley, así al señor Petro le mortifique. No existe la menor posibilidad de que Petro y su banda puedan seguir con su nefasto camino de llevar a Colombia hacia una dictadura narcoguerrillera de izquierda. Ese proyecto político ya fue derrotado legítimamente en las urnas.

Las fuerzas militares han sido absolutamente claras en su respeto hacia el presidente De la Espriella y hacia la Constitución. Vendrán tiempos difíciles para Colombia porque estos sinvergüenzas van a empezar a generar violencia para atemorizar a los colombianos. Y no me refiero solo a los narcotraficantes disfrazados de guerrilleros que empoderó Petro. También a sus seguidores, que han quedado imbuidos en el resentimiento que el sátrapa Petro alimentó por cuatro años. Nos corresponde a todos los colombianos, sin distingo alguno, rodear al gobierno. Empiezan estos zurdos a hablar de derechos humanos, cuando son ellos los que van a empezar a violarlos intimidando a millones de colombianos. Ya me imagino a las ONG hablando de un gobierno de extrema derecha cuando el presidente y comandante de las fuerzas militares ordene aplicar con todo el rigor, la Constitución y la ley, como corresponde.

Veremos a estas ONG defendiendo a criminales con el ahínco que no tuvieron para defender a los soldados y policías asesinados, a los niños secuestrados para convertirlos en carne de cañón, a los periodistas asesinados y amenazados y a miles de colombianos desplazados.

El presidente De la Espriella ha sido claro. Va a gobernar con la Constitución y la ley. Todos los colombianos que violen las normas existentes recibirán toda la fuerza del Estado y de la justicia. No tengo la menor duda que el presidente De la Espriella no se va a dejar de quienes pretendan imponer el terrorismo, urbano o rural, como lo pretende hacer el señor Petro.

Es la hora de la unión, entre todos los colombianos de bien, porque no podemos dejarnos amedrentar de los delincuentes que piensa liderar el señor Petro, salvo que acabe en una cárcel en los Estados Unidos al lado de Maduro, sin redes sociales y totalmente aislado. Eso es lo que se merece un ciudadano que, siendo presidente de la República, le entregó el país al terrorismo. El país está sitiado por el narcotráfico que Petro dice haber combatido, pero que dejó fortalecer con premeditación y alevosía para seguir a través de una interpuesta persona su peligroso proyecto narcoguerrillero de izquierda radical.