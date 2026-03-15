Solo unidos derrotaremos al comunismo

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Sin lugar a duda, las elecciones de hace una semana despejaron el panorama político que hasta hace muy pocos días se veía negro. Lo digo por la posibilidad de que Iván Cepeda sea el presidente de Colombia. No tengo nada personal contra Cepeda, pero me aterran sus conductas radicales de izquierda que acabarían con el sistema democrático colombiano que nos ha regido durante más de dos siglos. La continuidad del proyecto de Petro sería un desastre para el país, pues la izquierda ha demostrado ser incapaz de manejar una nación como Colombia. Por eso es tan importante leer con calma los resultados de las elecciones de hace una semana, para entender que Petro y sus secuaces están en sus platas, como se dice popularmente. Por eso, además, es muy satisfactorio ver que el centro y la derecha, independientemente de si el candidato es Abelardo o Paloma, están pensando en Colombia. Por eso van a llegar unidos a la segunda vuelta a derrotar el proyecto comunista de Cepeda y Petro. Ya Paloma ha dicho que de no ser ella la que llegue a segunda, apoyaría a De la Espriella, y lo mismo ha dicho él. Ambos al escoger sus candidatos vicepresidenciales le están mandando un mensaje al centro, es decir, a los que no hubieran votado ni por la izquierda ni por la derecha. Nombres impecables como el de José Manuel Restrepo y Juan Daniel Oviedo. Confieso que hace unos meses veía muy inquieto lo que se venía.

La actitud de todos los precandidatos que se juntaron en la gran alianza es de exaltar, pues irrestrictamente están apoyando a Paloma, pensando en los intereses de la patria, antes que en los propios. De Fajardo no hablo porque perdió una oportunidad de oro al haberse excluido de las consultas. Nuevamente Sergio perdió el contacto con el país y no lo quiso escuchar, amén de que la situación de orden público requiere una mano consistente y fuerte, y él ha demostrado no tenerla. Claudia López quedó por ahora desaparecida y estoy seguro de que su esposa Angélica Lozano no fue reelecta en el Senado porque le cobraron el voltiarepismo a su cónyuge.

Vamos, pues, todos a rodear el sistema electoral colombiano de cara a las elecciones presidenciales, porque no tengo la menor duda que Petro volverá a bombardearlo con sus subversivas ideas, mucho más cuando vea que se acerca la derrota del proyecto izquierdista que él quiere para Colombia. Bien por el registrador nacional que, con temple, honestidad y mucho trabajo, garantizó unas elecciones impecables, a pesar de los virulentos ataques de Petro, que no quería reconocer el resultado de las elecciones, pero a lo cual tuvo que ceder por fuerza de los hechos.

Así pues, que no es hora de preocuparse por el futuro de Colombia, sino de unirnos, para que nunca más vuelva a la Presidencia alguien que haya sido guerrillero, porque como lo he dicho en otras oportunidades, el que ha sido bandido nunca deja de serlo. ¡Salvemos a Colombia evitando que caiga en las manos del comunismo!