Lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses. Todo en el país va mal por cuenta del pésimo gobierno del señor Petro. Aparte del orden público, esta semana conocimos las cifras de la economía. Todas son un desastre. El PIB decreció 0,3 %, cifra que no se veía desde el tercer trimestre de 2020, cuando estábamos en pandemia. Hoy esa pandemia no es el COVID, es Petro, quien recibió en 2022 una economía creciendo al 7,3 % y en solo 10 meses la destruyó.

El sector productivo del país lo ha venido diciendo desde hace meses, en cabeza de los presidentes de la ANDI, de Fenalco, de Analdex, de la SAC y así sucesivamente. Cuando el año pasado se estaba tramitando la nefasta tributaria, el Gobierno no quiso escuchar las advertencias que le hacían desde los diferentes sectores del país.

Una gran mayoría de colombianos estamos descontentos y preocupados con este estado de cosas. No es un episodio menor lo que vimos en el partido de Colombia contra Brasil, donde miles de ciudadanos gritaron al unísono: “Fuera Petro, fuera Petro”. Y no era, como pretende hacerlo creer el presidente, contra su hija menor, quien se salió del estadio. No, señor, era contra el pésimo gobierno. Pero, claro, Petro como siempre se victimizó y llamó cobardes a los que, con razón, protestaban.

Petro está sufriendo de sordera testicular, es decir, escucha, pero se hace el huevón. A este paso, él se aislará más y se radicalizará aun con más decisión. Colombia no se merecía este desastre de gobierno. Lo advertimos hace muchos años. Al principio de su mandato le echaba la culpa de todo al expresidente Duque, pero después de 15 meses de desgobierno y pésima ejecución presupuestal quedó claro que este desastre obedece a los efectos de un presidente que no gobierna. Solo alimenta sus odios y estigmatiza a cualquiera que no esté de acuerdo con sus decisiones demenciales.

Precisamente sobre el tema económico, el viernes de esta semana el diario La República informaba lo siguiente: “Construcción, por ejemplo, ya suma cuatro trimestres seguidos con variaciones negativas del PIB, con -1,7 % en el cuarto período de 2022, siguiendo con -3,3 %, -3,4 % y -8 % en orden trimestral hasta el último informe del DANE. A este sector se le suman la industria manufacturera, que pasó de una caída del -4 % a una del -6,2 %; comercio, que profundizó su contracción del -3,16 % al -3,47 %, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que pasaron del -0,26 % en el segundo trimestre de 2023 al -0,84 % en el tercero”.

Entonces Petro responde diciendo que hay que modificar la regla fiscal, ante lo que protestaron varios exministros de Hacienda, pues lo consideran una locura. Viendo esta debacle en todos los frentes del desgobierno, no tengo la menor duda de que el “fuera Petro” que escuchamos se irá expandiendo por todo el territorio nacional, pues del tan cacareado cambio solo está quedando una estela de desaciertos e improvisaciones. ¡Fuera Petro, fuera!