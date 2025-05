Todos al paro nacional

Resume e infórmame rápido

Me preguntan muchas personas sobre todo lo que está pasando en el país. Yo les digo que de todo y nada al tiempo. Vamos de estupor en estupor por cuenta de los anuncios rimbombantes de Petro y los escándalos de corrupción que están, literalmente, ahogando al gobierno. Colombia diferencia de lo que pasó en Venezuela, tiene unas instituciones sólidas, y de ello dan cuenta las decisiones de las altas cortes y del Congreso de la República. Entiendo que, al otrora dictador en ciernes, le molesten esas decisiones. Y digo otrora porque Petro ya demostró su talante antidemocrático. No hay que alarmarse porque el presidente no tiene cómo quedarse en el poder después del 7 de agosto de 2026. Ni los mecanismos institucionales se lo permiten, ni los colombianos lo vamos a tolerar. No tengo la menor duda de que, si tratara de hacerlo, millones de colombianos nos levantaríamos en contra de Petro y sus secuaces. Otro tanto harán las Fuerzas Militares que, en cumplimiento de la Constitución, llegarían a la casa de Nariño el 7 de agosto a sacar a Petro si intenta quedarse un minuto más allá de las tres de la tarde.

Tranquilidad, mesura e inteligencia son las armas más poderosas que tenemos todos para evitar cualquier acto arbitrario de Petro. Esta semana, por ejemplo, propuso hacer un gran paro cívico con el cual estoy totalmente de acuerdo. Porque millones de colombianos tenemos miles de razones para parar en protesta a las decisiones equivocadas que este gobierno ha tomado en materias como la salud, la seguridad, la economía, las relaciones internacionales y el deterioro generalizado del Estado.

Así pues, que los empresarios, los banqueros, las aerolíneas, los hospitales, entre otros, y los colombianos deberíamos salir acudiendo al llamado del presidente a este paro cívico nacional. Petro sabe que perdió las plazas y sólo las medio llena, dándole miles de millones de pesos a los indígenas y a las organizaciones sociales. Es la hora de que todos los colombianos que tengamos alguna razón para protestar, sin el uso de las armas o de la violencia, nos unamos y aceptemos la invitación que nos está haciendo el presidente Petro. Y no estoy llamando a la insubordinación, estoy diciendo que debemos aceptar la invitación que Petro nos hace para que protestemos. Este gobierno no aguanta tres días de un paro cívico nacional, así Petro, en sus delirios, crea lo contrario. Un gobierno no se cae fácilmente, pero sostenerse frente a la protesta, pacífica y organizada de la población, sí lo pone en serias dificultades. Gracias, presidente, porque en los pocos momentos de cordura que le vemos, este llamado a que nos unamos a un paro nacional es de las pocas cosas sensatas que le he oído desde que asumió la presidencia. Empresarios, banqueros, aerolíneas, supermercados, pequeños comercios, transportadores y hospitales, sin temor, los invito a que acepten este llamamiento del presidente de la República. Al matón del barrio, desprecio total.