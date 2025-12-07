Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Todos contra Abelardo

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Felipe Zuleta Lleras
Felipe Zuleta Lleras
07 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Con la miopía de algunas personas que están aspirando a la Presidencia de la República y su testarudez de seguir negando un fenómeno político como el de Abelardo de la Espriella vamos a acabar en manos de Iván Cepeda que, comparado con Gustavo Petro, es mucho más peligroso para la democracia colombiana. No tengo la menor duda que Cepeda llevaría este país hacia una nueva Venezuela, Cuba o Nicaragua. La gran diferencia con Petro es que es metódico, frío, calculador y trabajador.

El país no cayó al abismo en estos cuatro años porque Petro no tiene ninguna de las cualidades que acabo de mencionar de Cepeda. De haberlas tenido, o de...

Felipe Zuleta Lleras

Por Felipe Zuleta Lleras

Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Gobierno Petro

Elecciones en Colombia

Iván Cepeda

 

Chirri(rv2v4)Hace 56 minutos
´¿Tienes mareos, estás vomitando? Mira que el Zica está dando y te puede salir el odio con la cabeza pequeña. Métete en la cabeza que Cepeda será el próximo presidente, el ginecólogo debe examinarte.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.