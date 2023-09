Una grata conversación

Me tomé el trabajo de ver y leer una y otra vez la entrevista que Federico Gómez y Daniel Coronell, ambos amigos míos de marras, le hicieron al presidente Gustavo Petro para Cambio y, la verdad, no acabó de convencerme. Me explico: conociendo la reputación profesional de ellos, no dejó de sorprenderme tanta amabilidad de los dos con su relajado y desapacible contertulio.

No suelo juzgar el trabajo de mis colegas, faltaba más, pero esa entrevista me pareció por momentos más una reunión de amigos. No hubo casi contrapreguntas y, por el contrario, la amabilidad de Coronell y Gómez hizo que Petro se sintiera distendido, escurrido en la silla, cogiéndose mucho el cuello (como queriendo ocultar un abultamiento que se le ha visto desde hace meses) y con las piernas entrelazadas contra las patas delanteras de la silla. En las preguntas relacionadas con la salud del presidente no hubo contrapreguntas. Por el contrario, Coronell asentía la cabeza, cosa que hizo en varias oportunidades durante la grata reunión, actitud esta que confieso me sorprendió, porque durante los más de 30 años que lo conozco siempre lo he admirado por sus preguntas y sus bien preparadas entrevistas. Me quedé sin entender cómo dejaron que el presidente mintiera sobre varios temas y, peor aún que, sin ruborizarse y en un acto machista, contara sobre el supuesto episodio en donde Íngrid Betancourt y, en ese entonces su novio, Carlos Alonso Lucio, le habían roto una cama cuando lo visitaron en Bélgica donde desempeñaba un cargo diplomático. Íngrid, a quien le creo, ha sostenido que encontraron a Petro en el piso en un estado lamentable. Daniel y Federico, estoy seguro, le habrían brincado a cualquier otro entrevistado, pues ambos detestan no solo el machismo, sino las actitudes misóginas como las que mostró Petro. Obviamente el contertulio relajado logró que en el país se hablara más de esa destemplada respuesta de la cama y no de los temas de fondo, como sus reiteradas ausencias y sus supuestas adicciones al alcohol y algunas sustancias, como en su momento lo dijo Benedetti. Las respuestas de Petro, todas sin excepción, llenas de resentimiento y en un tonito sarcástico y retador. La verdad vi una enorme diferencia entre los entrevistadores, Gómez y Coronell, que pusieron a Petro a decir que él no crio a su hijo Nicolás y los amables periodistas de la conversación que venimos comentando. No seré yo, vuelvo y repito, quien pueda juzgar el trabajo de mis colegas y en este caso amigos, pero como dicen mis tías: “Amor no quita conocimiento”.

Inevitable resulta pues cuestionarse por la razón o razones por las que mis amigos colegas trataron al presidente, como se dice popularmente, con guantes de seda. A mi larga edad, pues ya soy un adulto mayor como antipáticamente nos llaman a los viejos, ya no me sorprende nada, pues la revista se ha ensañado en contra de algunas personas que, ciertamente, no son de sus afectos, pero con Gustavo Petro como el Suavitel.