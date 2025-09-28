Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

El Caminante

Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, de poetas y videntes a malditos

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
28 de septiembre de 2025 - 11:10 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se pusieron una cita en un oscuro hotel de Bruselas para hablar de tantas cosas y amarse, pero terminaron a los tiros, Arthur Rimbaud, con una mano herida, y Paul Verlaine, rogando perdones y deshecho en lágrimas. Pasaron en menos de dos minutos del amor al odio, y luego del odio al perdón y a una supuesta reconciliación que acabó, por lo menos de cuerpos presentes, media hora más tarde en la estación de trenes, cuando volvieron a discutir y Verlaine sacó su revólver de 7 m.m. y Rimbaud lo acusó ante un agente de la policía, que esposó al agresor y lo llevó preso, para que luego de un sumario juicio lo condenaran a dos años de cárcel. Corría el año de 1873. Paul Verlaine era uno de los poetas más famosos de París. Rimbaud le había escrito tiempo atrás una carta que sonaba a presentación y a favores.

Se había ido una vez más de su casa en Charleville, al noreste de Francia. No se aguantaba a su madre, Marie Catherine Vitalie Rimbaud, ni a sus cuatro hermanos, ni a la gente del pueblo. No se aguantaba la ignorancia, y menos, la desidia y aquel lento pasar de las horas y de los días para que llegaran otros días más lentos y otras horas. Se fue a París. A buscar el mundo. Se fue a conocer eso que llamaban el vértigo y a degustar la cultura. Era poeta. O mejor dicho, quería ser poeta, y escribir y escribir. Verlaine le respondió la carta y cuando se vieron, lo invitó a que viviera en su casa, con su mujer, Mathilde Mauté, y vivieron y conversaron, y escribieron y se tocaron y creyeron que jamás iban dejar de tocarse, a veces ante la mirada furtiva y sospechosa de Mathilde.

Madame Mauté los percibió. Sospechó, y de las sospechas pasó a las amenazas. Una mañana le dijo a Verlaine que se fuera. Luego le escribió que no quería saber nada de él, y el poeta alucinado le mandó una carta a Rimbaud y le imploró que fuera a verlo porque estaba al borde del suicidio. Cuando Rimbaud llegó, y luego de unas cuantas palabras, Verlaine sacó su revólver y le dijo: “Ya que me abandonas, que estos disparos lleven tu nombre”. Entonces le disparó una y dos veces, pero estaba ebrio, drogado, desesperado. Los balazos fueron hacia cualquier lugar. Sólo uno impactó a Rimbaud, y en la muñeca. Aquel hotel de paso de Bruselas, el hospital y la estación de trenes fueron los últimos lugares en los que se vieron.

Atrás habían quedado sus noches, el hachís y el opio, los borradores de sus poemas, un viaje a Londres, el hambre, la angustia, las promesas vanas, el suicidio, siempre latente, la idea de Rimbaud de que “el poeta debe hacerse vidente a través de un razonado desarreglo de los sentidos” y la vida de los dos en consecuencia. Verlaine siguió escribiendo, y en uno de sus ensayos, “Los poetas malditos”, honró a su antiguo amante como hombre y como poeta. Rimbaud terminó “Una temporada en el infierno”, un largo poema en prosa que solo tuvo una tirada de cien ejemplares, y se fue al África y a Asia a comerciar con armas y con esclavos, a fumar lo que le dieran de fumar y a beber, hasta que se enfermó de una pierna y regresó a Marsella, donde falleció, el 10 de noviembre de 1891.

“Puedo desaparecer en medio de estas tribus sin que nadie tenga noticia”, había escrito ocho años antes.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Opinión

Fernando Araújo

El caminante

Columnistas

Arthur Rimbaud

Paul Verlaine

Columnistas El Espectador

 

Tulio Claudio (70717)Hace 28 minutos
Ni que fuera Sherlok Holmes con su querido Watson para investigación criminal tan inaudita; qué versatilidad y olfato de sabueso para determinar al criminal con las manos en el obscuro objeto del deseo; ni G.K.Chesterton con "El hombre que era jueves", habría podido hacer una investigación tan exhaustiva y perfecta; además tiene una connotación de "El Segundo Sexo", de Simone de Beauvoir, solo que, en éste caso, eran del tercer sexo, y, además, de los suicidas malditos.
GONZALO CARREÑO R.(02bph)Hace 32 minutos
Excelente columna.
Gines de Pasamonte(86371)Hace 1 hora
Interesante la vida de estos dos grandes poetas, Fernando. Rimbaud abandona su quehacer literario y se dedica al tráfico de armas. ¡Plop! Encuentro alguna similitud con la relación tormentosa de dos poetas: Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, lo que desembocaría en la condena a Oscar Wilde. La “Balada de la cárcel de Reading” fue un hermoso testimonio de la prisión sufrida por este. ¿Cómo no recordar a François Villón (heterosexual), considerado el primer poeta maldito? ¡Excelente columna!
ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
Que bueno ..los poetas malditos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.