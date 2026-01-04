Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

Charles Dickens, el héroe de su propia historia

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
04 de enero de 2026 - 11:10 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los rumores, los dedos índice que apuntaban hacia él cada vez que salía a la calle, las acusaciones de adulterio que se metían por los callejones y recorrían los oscuros, fríos, enlodados, malolientes y ruidosos barrios que él había descubierto como mensajero y pasante del bufete de abogados Ellis & Blackmore, a los 12 y 13 y 14 años, y que luego escribió y describió en sus cuentos y novelas, David Copperfield, Oliver Twist, Grandes Esperanzas, llevaron a Charles Dickens a emitir una declaración pública en la revista que había fundado, Household Words, y a publicar una especie de aviso publicitario en las primeras páginas de otras publicaciones, en los que negaba que hubiera tenido algún tipo de amorío extramarital. Hacía años que Dickens era el blanco preferido de los chismes del bajo y del alto Londres, en los tiempos victorianos en los que el adulterio era poco menos que un crimen.

Su matrimonio con Catherine Thompson Hogarth se había roto, luego de diez hijos y viente años de convivencia, “por incompatibilidad de caracteres”, según dijo, y él era visto de vez en cuando con Ellen Ternar, una actriz a la que le doblaba la edad y más. Algunos de sus hijos y de sus amigos, incluido el médico de la familia, quien luego escribió una carta en donde sugería que Dickens le había pedido que emitiera un certificado de locura para su esposa, le aconsejaron que no publicara nada con respecto a las habladurías. Por aquellos años, ya Dickens se había transformado en el héroe de su propia historia, como solía decir, y había convertido su infancia de pensión en pensión, y sus trabajos de etiquetero en una fábrica de betunes y sus recorridos como recadero y la prisión de su padre por deudas y las tardes y las noches sin comer, en partes de la construcción de algunos de sus textos.

Cuando se separó, en 1858, las habladurías continuaron. “¿Vieron que teníamos razón?”, decían en distintos tonos y con diferentes palabras los miles de miles de lectores que hacían fila para comprar sus libros o las revistas en las que se publicaban sus historias por entregas. La vida de David Copperfield, con sus más y sus menos y sus pormenores, que según sus biógrafos era su propia vida, o la de Oliver Twist, con sus veladas y no tan veladas denuncias sobre las condiciones en las que vivían los niños en la Inglaterra del siglo XIX, eran más valiosas que los asuntos de amores de su creador. Los vicios del autor no invalidaban su obra. Dickens falleció en la casa de campo que veía y visitaba a menudo desde que era niño, y que logró adquirir por la venta de sus novelas, Gads Hill Place, en el condado de Kent, y fue sepultado en el rincón de los poetas de la Abadía de Westminster.

En su testamento había pedido que su nombre fuera inscrito “en letras inglesas sencillas”. No quería ni grandes honores ni multitudes.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Charles Dickens

Catherine Thompson Hogarth

Grandes esperanzas

David Copperfield

Oliver Twist

Literatura

El Caminante

Opinión EE

 

Gines de Pasamonte(86371)Hace 27 minutos
Grande Dickens, sin duda el más insigne escritor británico después de Shakespeare. Famoso en USA, donde se vendían sus novelas como pan caliente. Quizás la obra que mejor define su pensamiento sea “Grandes Esperanzas”, autobiográfica como “David Copperfield”. Se dice que Dickens gustaba del teatro, pero su pésima actuación le hizo desistir del mismo en sus años mozos. En toda su obra encontramos un especial cuidado en el tratamiento de la problemática victoriana de clases. ¡Muy bien, Fernando!
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 41 minutos
Una manera muy sencilla de acercarnos a la plenitud de estos genios de la cultura universal.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.