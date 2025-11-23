Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

El elogio de la dificultad de Estanislao Zuleta

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
23 de noviembre de 2025 - 11:10 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Cursaba cuarto de bachillerato en el Liceo de Antioquia cuando Estanislao Zuleta Velásquez decidió salirse del colegio para terminar de leer “Los hermanos Karamazov” o “La montaña mágica”, jamás lo aclaró. Luego, con los años, y retomando las palabras que su tío Fernando Isaza les dijo a su madre y a sus tías, explicaría una y otra y otra vez que había dejado la escuela porque le quitaba demasiado tiempo para sus estudios. “El gusto por el conocimiento tenía que ser un gusto por el conocimiento mismo; el conocimiento no era un instrumento para obtener una nota o título”, solía repetir varios años después, cuando dictaba charlas por las aulas de algunas de las universidades de mayor renombre de Cali y Bogotá y ya no necesitaba de mayores presentaciones.

Sus textos, sus ideas, habían logrado pesar más que cualquier título u honor, surgidos en general de las conveniencias. Desde los 16 años había elegido el camino más difícil, y con lo difícil como principal argumento para acceder a cierto nivel de conocimiento y sabiduría, se enfrentó a los esquemas y a las instituciones, a los dogmas, a los falsos paraísos y a los falsos positivos de cualquier índole, a los profetas de los milagros y a todos los tipos de milagros que no tuvieran que ver con las dificultades. “En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido”, escribió entre tantas otras cosas en su “Elogio de la dificultad”.

Por años y más allá de su adolescencia, fue uno de los discípulos de Fernando González Ochoa, con quien su padre, Estanislao Zuleta Ferrer, se veía a menudo y a quien le escribía cartas con sus impresiones sobre la vida, la no vida, la insidia, la hipocresía, la trivialidad y la política colombianas. Cuando Zuleta Ferrer falleció, el 24 de junio de 1935, en el mismo accidente en el que perdió la vida Carlos Gardel, González Ochoa le prometió a su viuda, Margarita Restrepo, que siempre estaría presente para su hijo, de solo cuatro meses de edad. Con los años, le abrió las puertas de Otraparte, su casona en Envigado, y le prestó y le regaló libros, pero sobre todo, conversó con él y con todos aquellos que cada fin de semana se tomaban un bus de escalera y llegaban a Otraparte para verse, charlar, discutir, escribir y cuestionar.

Pasado un tiempo, las clases del “maestro Zuleta” en la Nacional y la Libre de Bogotá, y en la Universidad del Valle, empezaron a llenarse de todo tipo de gente que pretendía escuchar a aquel hombre de barba y gafas cuadradas, de andar pesado y hablar lento que ponía de revés todo lo que se creía tan derecho y tan normal, y tan justo y bueno y deseable, y que decía cosas como que la meta no podía ser un fin de vida pues el éxito era superficial y falso, y potenciaba la duda, y dudar, y el descubrir, y hacía énfasis en lo difícil y esencial que era “valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual una imaginaria comunidad cantaría el eterno hosanna del aburrimiento satisfecho”.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Conoce más

Temas recomendados:

Estanislao Zuleta

Elogio de la dificultad

Literatura

Ensayo

El Caminante

Fernando Araújo Vélez

Opinión EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.