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“La literatura sin dolor” de García Márquez y Juan Rulfo

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Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
05 de abril de 2026 - 11:10 a. m.
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Era octubre del 82, y era El Espectador de entonces, y era Gabriel García Márquez, que escribía en una de sus columnas, “La literatura sin dolor”, que casi en cada uno de sus viajes compraba varios ejemplares de “Pedro Páramo” para regalárselos a quienes lo visitaban, siempre con la condición de que apenas lo leyeran volvieran para conversar sobre la novela. Confesión, admisión, admiración, firma y sello. En la revista Vogue, un año antes, había dicho que las obras de Juan Rulfo le habían marcado el camino para sus libros, “Siempre vuelvo a releerlo completo, y siempre vuelvo a ser la víctima inocente del mismo asombro de la primera vez. No son más de trescientas páginas, pero son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. Así es mi admiración por Rulfo”. Conocía sus obras casi de memoria, párrafo a párrafo. Línea tras línea.

La primera vez que leyó a Rulfo, dijo que no logró dormir hasta haber finalizado una segunda lectura. Fue diez años después de haberse obsesionado con “La Metamorfosis” de Kafka. Desde entonces, ningún autor, ningún libro, le habían producido “una conmoción semejante”. Uno de los aspectos que más le llamaban la atención era la elección de los nombres de los personajes de los cuentos de “El llano en llamas” y de “Pedro Páramo”, que eran nombres con personalidades, historias y caracteres a cuestas. García Márquez solía contar que una tarde, Rulfo le había explicado que los sacaba de las lápidas de los cementerios. Los anotaba, los combinaba con algunos que él mismo había previsto, los mezclaba, “hasta lograr sus combinaciones incomparables: Fulgor Sedano, Matilde Arcángel, Toribio Aldrete y tantos otros”, como escribió para El Espectador y El País en noviembre del 82.

Rulfo y García Márquez se conocieron hacia 1963 en una boda. Meses más tarde, el cineasta Carlos Velo le propuso al colombiano que escribiera un guion sobre “El gallo de Oro”, de Rulfo. La película quedó en la historia por las idas y vueltas del guion, por los personajes que trabajaron en ella y el tono del lenguaje de los actores, retocado en últimas por Carlos Fuentes. Duró pocas semanas en cartelera. Un año más tarde, García Márquez y Rulfo jugaron a ser extras para “En este pueblo no hay ladrones”, una película basada en un cuento de García Márquez, estrenada en 1965, que contaba también con la efímera aparición de Luis Buñuel. Aquella fue la primera y la última vez que Rulfo y García Márquez actuaron. Igual, por fuera de las cámaras y del cine, siguieron encontrándose para conversar de miles de asuntos, esencialmente, de literatura.

La conexión entre los dos fue más allá. Se plasmó en sus lecturas y sus charlas, y se multiplicó en sus libros. “El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo”, había escrito Rulfo. “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, escribió García Márquez para comenzar “Cien años de soledad”.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
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Francisco Tostón(82596)Hace 2 horas
Murió hace ocho días pero no he tenido oportunidad de hacer un breve comentario. Los martes de El Espectador se salvaban gracias a la columna de Aura Lucía Mera. Sabor, frescura, desenfado, inteligencia y buen estilo: ese era el talante de Aura Lucía. Alma inquieta y admirable, descanse en paz. La lloré sin lágrimas.
Caliche(62305)Hace 2 horas
Gracias, Fernando, por honrar la tradición literaria de este periódico. Hace 40 años falleció Rulfo. Por qué escribió tan solo dos libros, le preguntaban. No soy una fábrica mexicana, respondió alguna vez. Anoche justamente volví a escuchar esta conferencia del escritor Juan Villoro sobre Pedro Páramo. Una delicia. Aquí dejo el vínculo. https://youtu.be/n-kZP_qzgGo?si=7Swgk8qDq9EZfZJf
Contrapunteo (18670)Hace 3 horas
Dentro de la larga lista de escritores que merecían el Nobel deben estar Juan Rulfo y J. L. Borgues.El mexicano escribió muy poco, es digno de leerse y volverse a leer Pedro Páramo. Desgraciados los de la Academia al negarlo, pero honor y gloria a este gran hombre mexicano. Con perdón, pero antes de García Márquez, grande también, JUAN RULFO. Viva México carajo. La película de Netflix si es un bodrio, no pieran el tiempo. Volvamos a ler Pedro Paramo.
Alain Perdomo Herrera(38739)Hace 5 horas
Súper, gracias Fernando.
Dora Finger(1anyy)Hace 6 horas
Genial "tias" sobre todo Judas como fracasado fabricante de vinos...se necesita mucha fantasía para estas conmovedoras ideas...
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