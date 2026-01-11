Logo El Espectador
Opinión
"Siempre he sabido ser mortal", la última frase de Cicerón

Fernando Araújo Vélez
Fernando Araújo Vélez
11 de enero de 2026 - 11:10 a. m.
En el momento en que sus asesinos llegaron por él, Marco Tulio Cicerón estaba leyendo “Medea”, de Eurípides, o eso escribieron algunos de sus biógrafos. Entre idas, pausas y regresos, trataba de huir hacia Grecia, pues ya sabía que su nombre era el primero en la lista de los proscritos por el emperador Marco Antonio. Como escribió Plutarco dos siglos más tarde, “Entretanto llegaron los verdugos, el centurión Herenio y el tribuno militar Popilio, a quien en cierta ocasión Cicerón había defendido en un proceso de parricidio (…). Cicerón, al darse cuenta de que Herenio se acercaba corriendo por el camino que llevaba, ordenó a sus esclavos que detuvieran allí mismo la litera. Entonces, llevándose, como era su costumbre, la mano izquierda a su mentón, miró fijamente a sus verdugos, sucio del polvo, con el cabello desgreñado y el rostro desencajado por la angustia, de modo que la mayoría se cubrió el rostro en el momento en que Herenio lo degollaba”.

Cicerón había alargado el cuello en gesto de ironía, y dijo: “Non ignoravi me mortalem genuisseh”, Siempre he sabido ser mortal. Se entregaba y entregaba sus últimas palabras y su cabeza; su cuerpo, sus manos y sus ideas, toda una declaración de honorabilidad, pues las voces de las voces ya le habían informado que Marco Antonio, fundamentalmente, pero también los triunviros Lépido y Octavio exigían que les llevaran su cabeza y sus manos para que fueran exhibidas en las tribunas de la Rostra, donde tantas veces habló y denunció, criticó, calló, expuso y exigió. En 1927, Stefan Zweig escribió en su libro sobre los momentos estelares de la humanidad, “El terrible espectáculo de su cruel martirio tuvo poder más elocuente sobre las masas intimidadas que los más famosos discursos pronunciados por él desde este profanado Foro. Lo que se pretendió que fuera una humillación vergonzosa se convirtió en su última y más grande victoria”.

Desde sus tiempos como “augur”, cuando se encargaba de descifrar lo que podría ocurrir en el futuro, “e interpretar los augurios”, en términos de Peter Watson, Cicerón había defendido su noción de “humanitas”. Para él, la virtud unía al hombre con Dios, y a todos los seres humanos entre ellos, sin distingos “de su estado, raza o casta”. Había luchado por la libertad, “Ya en mi juventud defendí la República. No la abandonaré ahora que soy viejo. Daré contento mi vida si con ello puedo devolver la libertad a esta ciudad”, y para la libertad, consideraba que eran imprescindibles las instituciones, las leyes, la palabra. Con su muerte, fechada el día 7 de diciembre del año 43 antes de Cristo, en lugar de un César grande, como dijo Zweig, “Roma tuvo tres Césares pequeños”, y en vez de debates y de acuerdos, de argumentos, de voces, de contradictores, y en fin, de lo que entre muchos hubieran decidido que era la justicia, tuvo látigo, hierro y sangre.

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
Gines de Pasamonte(86371)Hace 29 minutos
1) Las archi-famosas 14 Filípicas de cicerón contra Marco Antonio, emulando a las de Demóstenes contra Filipo II de Macedonia, fueron sin dudas las precursoras del odio de este hacia el orador más grande de la historia. Contra Lucio Catilina o Catilinarias, famosas como las anteriores. 2) Plutarco en “Vidas paralelas” coteja a Demóstenes con Marco Tulio Cicerón. Al igual que Platón, también escribió un Tratado de la Republica, amén de deliciosos ensayos como “De la vejez”. “De la amistad”.
Gines de Pasamonte(86371)Hace 30 minutos
2) Tiempo ha, leí con gran fruición, la defensa a Sexto Roscio acusado de parricidio en tiempos del dictador Sila; el parricidio era castigado con la insaculada. Al parricida se le metía en un saco de cuero y con él una víbora, un perro, un mono y un gallo. El saco, cubierto de pez y betún, se arrojaba al Tíber o al mar. El refinamiento de la maldad romana de la época. ¡El más infame de todos los suplicios!
leunamuno(9808)Hace 56 minutos
No hay duda de que estamos ad portas de la razón, allí donde Dios no cabe, pero la ansiedad lo llama, en la misma forma que el universo en su eterno viaje busca su destino sin saber cuál es.
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 1 hora
Siempre amenas las reseñas de Fernando Araujo. Sabe ir a la esencia del tema tratado. Y luego ofrecerlo en espléndida brevedad.
