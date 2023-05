Avatares de las guerras

Cuando Beijing y Londres negociaban la devolución de Hong Kong a China en la década de los 80 del siglo pasado, un comentario que oí algunas veces indicaba que los británicos, en los años 50, le habían propuesto a Zhou Enlai esa entrega. El Gobierno chino la habría descartado porque consideraban que el momento no era propicio. Tal anécdota me impulsó a indagar más y a buscar explicaciones para entender esas posturas que a veces nos producen inquietud. En este caso, el percatarme del manejo diferente del tiempo de los chinos en particular y de los asiáticos en general me permitió leerlos más adecuadamente.