Dos perplejidades: la paz y la guerra

La única certeza alrededor de la guerra es su comienzo. Después, lo más cercano a la certeza es que todos pierden y que parte de ese resultado negativo es a perpetuidad. Lo irreparable no se puede reconstruir. Por eso el uso de la violencia siempre será condenable, provenga de donde provenga e independientemente de quién la provoque.

Un propósito nacional, que hasta ahora no ha pasado de ser pura retórica, me ha acompañado por más de siete décadas: lograr la paz entre todos los colombianos. No obstante, el solo enunciado no ha conseguido apaciguar a los hombres al igual que otra aspiración aún más vieja, el pax tecum cristiano —la paz sea contigo—, que va por el mismo camino del salaam-alaikum de los musulmanes y del shalom de los judíos. Pero cuanto más y más se escarba en la mente y el corazón, más contundente resulta la realidad: la paz es una entelequia, un imposible. Cabe entonces preguntarse si nos haría bien renombrar el objetivo y emprender el camino hacia una nueva meta: la armonía.