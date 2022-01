Elecciones: atajos y truismos

Las grandes obras, aquellas que cambian el destino de un país, parecen esquivas al nuestro. La última que emprendimos resultó tan dramática que posiblemente ayude a explicarnos por qué nos quedamos congelados. Me refiero al canal de Panamá, que nos costó tal territorio. Ese recuerdo revivió con las declaraciones del presidente y su ministra de Transporte en la apertura de las obras del alto de La Línea. Según sus reiteradas palabras, se trataba de la culminación de un sueño de 100 años. Por supuesto, no se equivocaron con la apreciación. Pero es justamente su acierto el que enfatiza el problema: nuestros sueños son retroactivos y no se vislumbra una sola propuesta en el panorama actual que permita esperar un cambio.

Una mirada al Asia nos revela otras alternativas para avistar el futuro. Si comenzamos con Japón, encontraremos que al asumir el trono el emperador Meiji, el 3 de febrero de 1867, es decir, hace 155 años, el país que había permanecido aislado del mundo por cerca de dos y medio siglos reapareció en el ámbito internacional con todo el ímpetu para competir con las potencias de la época. El horizonte que se fijaron para avanzar se condensó en el lema fukoku kyohei (nación rica, ejército fuerte). Para los japoneses era muy claro que sin una economía robusta no podrían prosperar y, de la misma manera, sin un poder militar sólido podrían caer bajo el dominio de las potencias coloniales del momento.