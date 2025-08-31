Eslóganes y remoquetes: amarillo y rojo

En muchas ocasiones nos alarmamos con lo que observamos. La presión y la intensidad de los mensajes no dan tiempo para asimilarlos, desentrañarlos, filtrarlos y descifrarlos. Sin embargo, un poco de calma y de serenidad pueden resultar muy útiles para decantarlos. Quizás lo primero que logremos sea reconocer el espacio en que se crean y deambulan los estereotipos y la forma más elemental de manipulación que son las etiquetas.

La aparición de Japón como actor armado sucedió hace 130 años, cuando venció al ejército de China. De ese episodio nace el remoquete del “peligro amarillo” dentro del cual, no solo Japón sino la misma China,...